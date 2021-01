Lar seg irritere av det Solskjær sa om Liverpool: - Han er uærlig

En av de som følger Liverpool aller tettest mener Ole Gunnar Solskjær «har fryktelig mye å lære» om han skal bli som sir Alex Ferguson.

Søndag kveld barker Liverpool og Manchester United sammen i Premier League på Anfield. Sistnevnte lag topper tabellen, mens vertene ligger tre poeng bak.

Det er noen år siden det var så mye på spill i et oppgjør mellom de to erkerivalene og i engelsk presse bygges det opp til kampen på sedvanlig vis.

Lokalavisen i Liverpool, Liverpool Echo, har blant annet bitt seg godt merke i pressekonferansen som Ole Gunnar Solskjær ga fredag. Journalist Ian Doyle, som er den som følger klubben tettest for avisen, tar for seg dette i en kommentar.

Han mener nordmannens utspill i forkant av kampen var merkelige og spør seg om Solskjær forsøkte seg på «mind games» i god, gammel sir Alex Ferguson-stil.

Spesielt dette utspillet fra Manchester United-manageren irriterer Doyle.

- Vi har like mange skader som dem. Det er slik fotball er. Anthony Martial er ikke helt utelukket. Det som er sikkert er at Brandon Williams og Phil Jones er ute - det er de to spillerne som definitivt ikke rekker kampen, sa Solskjær på pressekonferansen.

- Han er litt uærlig

Dette får Doyle til å trekke fram Liverpools skadeliste. Klubben har per nå Naby Keita, Joe Gomez, Virgil van Dijk og Diogo Jota på skadelisten. Samtidig er Kostas Tsimikas og Joel Matip akkurat er tilbake fra skade og dermed usikre til søndagens kamp.

Liverpool Echo-journalisten påpeker videre at Alex Oxlade-Chamberlain og Thiago Alcantara også har vært lenge ute med skade og er fortsatt ikke helt i toppform.

- Fakta er at United har vært heldige med skadene, sammenlignet med rivalene, ikke minst sammenlignet med Liverpool. Det at Solskjær prøver å antyde det motsatte er en smule dumt, eller faktisk litt uærlig, skriver han i sin kommentar.

- De har en unggutt som har spilt seks minutter i Premier League denne sesongen og ikke lenger er i nærheten av førstelaget og en veteran som ikke har vært fast på laget denne sesongen og som de helst vil kvitte seg med, på skadelisten, påpeker Doyle.

I tillegg til de som helt sikkert er ute, trekkes det fram at nevnte Martial ikke kan bli klar til kampen på Anfield, mens det også er noe usikkerhet rundt Nemanja Matic.

Uenig med Solskjær

Det er imidlertid ikke bare skadesituasjonen i de to klubbene som Solskjær kommenterte til pressen. Han snakket også om tapet for Liverpool på Anfield sist sesong. Den gang vant vertene 2-0 etter mål av Virgil van Dijk og Mohamed Salah.

- Vi var ikke så langt bak. Det er i så fall en misforståelse. Vi tapte på grunn av en van Dijk-heading og en kontring fra kampens siste angrep, vår corner, sa Solskjær.

Doyle lar heller ikke dette utspillet få passere uten en reaksjon. Han mener statistikken tilsier noe annet enn det United-manageren vil ha det til.

I kommentaren trekker han derfor fram at i tillegg til å score to mål, hadde Liverpool også ballen mest, hadde flest sjanser og flest avslutninger i den aktuelle kampen.

Tallene viser at Liverpool hadde ballen 55 prosent mot Uniteds 45. Vertene hadde 16 skudd mot gjestenes ni og de hadde fem skudd på mål mot Uniteds fire.

- Når vi først er inne på den kampen, United måtte vel klare seg uten uten et par nøkkelspillere, som Solskjær gjorde et poeng av etter kampen. Artig. Vi må heller ikke glemme at United-bossen etter denne kampen sa at Liverpool er «det mest direkte laget i ligaen» med alle sine «langpasninger», skriver Doyle videre.

- Solskjær har mye å lære

Liverpool Echo-journalisten mener United-sjefens forsøk på «mind games» har vært mislykket.

- De som tenker at Solskjær var ute etter å skape litt oppstyr med det han sa fredag, kan argumentere med at min kommentar om dette viser at han har lyktes. Men der er jeg uenig. Dette er heller et forsøk på vise at, sammenlignet med sir Alex Ferguson, så har han fryktelig mye å lære om «psykologisk krigføring», skriver Doyle.

En annen som innrømmer å ikke være noen mester på såkalte «mind games», er Liverpool-manager Jürgen Klopp. Det sa han på sin pressekonferanse fredag.

Klopp snakket om dette etter at den tidligere dommeren Mark Clattenburg hadde kalt ham en hykler for kommentarer om hvor mange straffer United får tildelt.

- Om jeg er overrasket over at noen snakker om det jeg sa etter kampen mot Southampton? Nei! Er jeg overrasket over at Mark Clattenburg snakker om det? Nei! Jeg vet ikke hva han ble spurt om. Han fikk sikkert mange spørsmål, sier Klopp.

- Det er jo fint at vi fortsatt kan snakke om ham, lenge etter at karrieren hans er over. Men jeg er ingen Alex Ferguson, av flere ulike årsaker, sier Liverpools sjef.

Klopp påpeker at Liverpool hadde en annen kamp (FA-cupmøtet med Aston Villa) imellom den nevnte Southampton-kampen og møtet med United.

- Der og da tenkte jeg ikke et sekund på kampen mot United. Men rett før den kampen, hadde jeg sett statistikken for straffer og derfor nevnte jeg den. Når folk som Mark Clattenburg åpner munnen, sier det alltid mer om dem, enn om meg.

Kampstart søndag kveld er 17.30. Du kan følge kampen i Nettavisens livesenter.

