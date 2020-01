Larkov ble tildelt sisteplass i kvartfinalen. Svarte med å knuffe til motstander

Sjur Røthe tok seg overraskende til semifinalen på sprinten i Val di Fiemme, men det ble amper stemning mellom konkurrentene på kvartfinalen i Tour de Ski lørdag.

VAL DI FIEMME (Nettavisen): Den norske landslagsløperen overrasket da han kjempet seg til semifinalen etter å ha blitt nummer to bak Sergej Ustjugov i den fjerde kvartfinalen.

Røthe ligger nå på 6. plass i sammendraget før den siste og avgjørende etappen - 2 minutter og ett sekund bak leder Johannes Høsflot Klæbo.

Det kunne imidlertid vært langt mer dersom vossingen ikke hadde kommet seg til semifinalen lørdag.

KLAR FOR SISTE ETAPPE: Sjur Røthe er ansett som en av de raskeste løperne opp den siste bakken i Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Noe av årsaken til Røthes avansement skyldes at flere av konkurrentene i heatet fikk trøbbel på oppløpet.

Franskmannen Renaud Jay klarte nemlig ikke å holde seg på beina da Andrej Larkov skiftet spor like før mål.

Larkov knakk staven under hendelsen og verre ble det for russeren da han også fikk beskjed om at han var plassert sist i heatet på grunn av sporskiftet på oppløpet.

Larkov var rasende og lot frustrasjonen gå utover Jay.

Knuffet til Jay



I intervjusonen knuffet Larkov til franskmannen som ikke var imponert.

- Jeg var på høyre side av Larkov i mitt spor. Jeg vet ikke hvorfor, men han endret spor og gikk på skiene mine, da kunne jeg ikke unngå krasjen. Så krasjet Calle (Halfvarsson) også siden han var på min høyre side, sier Jay til Nettavisen.

- Larkov var veldig sint, kanskje han trodde at han kan gjøre slike manøvrer og gå på skiene. Han var bare sint. Jeg skjønner at han kan være sint siden han sikkert ønsket å ta bonussekunder. Men jeg synes ikke det var min feil.

- Dyttet han deg?

- Ja, i mixed-zone etter løpet, sier Jay.

- Hva synes du om det?

- Jeg tenker det er typisk russisk. De er alltid sinte. Det er ikke min feil fordi han gikk på skiene mine. Han bare skrek til meg, men sa ingen ord. Jeg kan bare innbille meg hva han sa, forklarer franskmannen som var skuffet over at sprintløpet ble ødelagt for hans del på grunn av fallet.

KRANGEL: Renaud Jay og Andrej Larkov. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Veldig fortvilet



Larkov svarte kun på spørsmål på russisk etter rennet, men Russland-assistent Max Volkov som ofte opererer som tolk for de russiske løperne, forklarer at Larkov er frustrert og ikke forstår at han ble dømt sist.

Larkov mener nemlig at han ble tvunget til å bytte spor på grunn av Røthe som selv gikk ut av sitt spor.

- Andrej måtte gjøre en bevegelse for å unngå kontakt med Sjur. Slik jeg har forstått det så er han plassert sist for øyeblikket, så får vi se på hele saken etter løpet. Det er umulig underveis i løpet, sier Volkov til Nettavisen på vegne av Larkov.

- Hva sa han selv. Han virket ganske fortvilet?

- Han var ikke ganske fortvilet, han var veldig fortvilet.

Volkov var ikke så interessert i å svare på Nettavisens spørsmål om hva som skjedde mellom Larkov og Jay i intervjusonen.

Røthe: - Må være kompiser



Sjur Røthe forteller til Nettavisen at han fikk med seg at Larkov var frustrert og tar litt skyld i at russeren havnet i trøbbel på oppløpet.

- Han er snill med meg når han går ut av sporet. Han trenger ikke gjøre det, men at han gjør det er heldig for meg. Jeg har sagt unnskyld til han og franskmannen Jay, sier Røthe til Nettavisen.

Han synes imidlertid ikke noe om at det blir knuffing etter rennet.

- Vi må prøve å være kompiser når vi tar av oss startnummeret. Ellers blir det feil, sier vossingen.

Nå er riktignok hovedfokuset på den siste etappen for Røthe. Det nesten to minutter opp til pallen for nordmannen før søndagens fellesstart, men vossingen er kjent for å gå fort opp bakken.

Likevel er han pessimist når det kommer til egne pallsjanser.

- Jeg tror at jeg på en maks dag kunne ha hentet ett minutt. Hvis alt stemmer inn i bakken, at jeg er i en god posisjon og finner flyten for å bestemme tempoet så tror jeg at ett minutt kunne vært mulig, men da er alt maks, sier Røthe.

Johannes Høsflot Klæbo leder Tour de Ski før den siste etappen - ett sekund foran Aleksandr Bolsjunov på andreplass.