Lars Bohinen brukte ordet «kjerringer» i sin beskrivelse av eget lag. Det skaper sterke reaksjoner

VALLE (Nettavisen): Aalesund var svært nære å ta sin første seier for sesongen i lørdagens bortekamp mot Vålerenga i Oslo.

To scoringer av Hólmbert Fridjónsson sørget for ledelse til sunnmøringene, men to kjappe scoringer av Benjamin Stokke og Bård Finne sørget for ett poeng til hvert av lagene.

Aalesund har med det sluppet inn hele 19 mål på sine seks første kamper i Eliteserien. Nettopp antall baklengsmål var et tema som trener Lars Bohinen var tydelig på at måtte forbedres før kampen.

- Vi er kjerringer i boksen og det tror jeg vi må begynne å ta innover oss, uttalte Bohinen til Eurosport i intervjuet før kampen.

Akkurat den uttalelsen vekker reaksjoner. Talsmann- og styremedlem i Norsk Supporterallianse, Gjert Moldestad, er blant dem som bet seg merke i Aalesund-trenerens ordbruk.

- Vi er kjerringer i boksen, sier Aalesunds trener Bohinen på sendingen til Eurosport. Er kvinner dårligere i forsvar enn menn? Selvsagt ikke! Det er ikke første gang jeg hører at man assosierer dårlig spill med kvinnefotball.. slutt med det! skriver Moldestad.

- Skjønner ikke poenget

Da Nettavisen kontakter Moldestad søndag utdyper han sitt synspunkt på Bohinens utsagn.

- Jeg er ikke ute etter å ta Lars Bohinen på noen måte. Men jeg har hørt dette i herrefotballen mange ganger. Det går på når vi skal beskrive dårlig innsats, dårlig spill eller lignende. Eller filming. Da kommer uttrykk som «kjerring», «dame», eller at «fotballen er for mannfolk», sier Moldestad til Nettavisen.

Han fortsetter:

- Det har jeg lenge irritert meg over. Jeg skjønner ikke poenget med det. Det blir bare helt feil. I går hørte jeg Bohinen si at «vi er som kjerringer i boksen», og jeg reagerte på den sammenligningen. Jeg reagerer på det rene ordet. Man spiller dårlig fotballspill, og da er man «kjerringer», altså les «kvinner». Det synes jeg er feil. Det er synd, og det er ukultur jeg gjerne skulle ønske vi snakket mer om. Jeg ser at mange responderer på det jeg skrev, og mange er enige i at dette må vi få slutt på, sier Moldestad.

Nettavisen konfronterte Bohinen med hans egne uttalelser, og reaksjonene han mottok i sosiale medier, etter kampen på Intility mot Vålerenga lørdag.

Mannen med 49 landskamper tar ikke kritikken til seg på noen måte.

- Jeg har ikke fått noen reaksjoner på det, men jeg fryktet det. Folk må ikke være så sarte. Jeg orker ikke bry meg om sånne ting, litt takhøyde må det være. Folk blir jo krenka for ingenting i dagens samfunn. Folk må kutte ut, sier Bohinen til Nettavisen.

Bare det faktum at Bohinen selv sa at han fryktet reaksjoner på utsagnet, får Moldestad til å stusse.

- Krenking er jo blitt det nye forsvarsmiddelet for folk som får påpekt ting. Jeg er enig i at vi må ha takhøyde for ting, men det er også ting vi ikke kan ha takhøyde for. Han fryktet at det ville komme en reaksjon? Da burde han kanskje latt være å bruke det uttrykket da? Kunne han ikke brukt et annet uttrykk for å beskrive det dårlige forsvarsspillet?

NRK-profilen, Line Andersen, reagerte også på Moldestads Twitter-innlegg, og legger ingenting mellom når Nettavisen tar kontakt søndag ettermiddag.

- Jeg bet meg merke i det Lars Bohinen sa, men i enda større grad det Gjert Moldestad uttalte seg om det Bohinen sa. Den type ordbruk er utdatert. Vi alle, inkludert Bohinen, tror jeg er enige om det. Debatten her handler om ordbruken og ikke Bohinen som person. Denne ordbruken er å ordlegge seg feil. Den gir dårlige signaler. Derfor bare slutter vi kollektivt med det nå!, sier Andersen til Nettavisen.

Og legger til følgende når hun blir fremlagt Bohinens svar på kritikken:

- Jeg driter egentlig i uttalelsene til Bohinen. Det er tøysepråk. Jeg er helt sikker på at Bohinen, som den prinsippfaste mannen han har vist seg å være de siste tiårene, ikke mener dette. Hvis han mener det så burde han ta en tur innom et jentelag og høre om det er en intelligent måte å uttale seg på. De vil ikke bare si at det ikke er intelligent, men de vil også si at det ikke er en korrekt måte å uttale seg på.

Gro Hammerseng mener også det er fint at temaet nå belyses.

- Det handler slik jeg ser det ofte om bevisstgjøring. Mange tenker ikke over det når de bruker slike uttrykk. Får man noen påminnelser er det en smal sak å velge annen ordlyd, sier tidligere håndballspiller- og nå meningsbærende kommentator hos TV 2, Gro Hammerseng til Nettavisen.

Nettavisen har vært i kontakt med flere andre profilerte kvinnelige idrettspersonligheter søndag formiddag, som ikke har hatt mulighet til å kommentere saken.

- En ukultur

Lederen i norsk supporterallianse synes også at man på generelt grunnlag burde holde seg for god slike utsagn.

- Det er en ukultur. Man bruker et begrep for å beskrive negative ting på banen. Det har jo også vært verre, med rasisme og homohets. Det er vi mye mer var på, og det skjer heldigvis sjelden. Det går på å beskrive negative ting på herresiden i fotballen med negative uttrykk om kvinner, og det synes jeg ikke er greit.

Moldestad gjentar flere ganger i løpet av samtalen at dette ikke går direkte på Bohinen, men at det nå handler om å ta et oppgjør med en større ukultur.

- Jeg har forstått det sånn at Bohinen er en veldig bra fyr, og jeg er virkelig ikke ute etter å ta han. Jeg mener bare at vi må kunne beskrive negative ting i fotballen uten å rakke ned på en gruppe, i dette tilfellet kvinner og kvinnefotballen.

- Hva betyr det at man spiller som «kjerringer»? Hva tenker Bohinen på da? Hvis du ikke spiller god fotball, så spiller du som damer? Det stusser jeg over. Ting blir ikke bedre hvis vi ikke snakker om det, avslutter Moldestad.

