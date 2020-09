Lars Bohinen reagerer på AaFK-direktøren etter at han fikk sparken: - Kanskje jeg ikke var tydelig nok

Den tidligere Aalesund-treneren er åpen om hva han kunne gjort annerledes i sin tid i klubben.

Det har snart gått to uker siden Lars Bohinen fikk sparken som trener for Aalesund.

I en pressemelding skrev styret i klubben at de hadde valgt å avslutte samarbeidet med 50-åringen som har spilt 49 landskamper for Norge.

- Etter opprykket til Eliteserien i fjor, har klubben i år levert svake resultater over tid. Vi ligger på bunn av tabellen etter halvspilt serie, og ser behov for å gjøre endringer for å videreutvikle AaFK som toppklubb, skrev de i pressemeldingen i slutten av august.

Bohinen har selv sagt lite etter at det ble klart at han var ferdig i jobben, men torsdag stilte han opp i podkasten Chivadze.

Der åpnet han opp om tiden i sunnmørsklubben. Podkasten drives av tidligere tidligere Josimar-journalist, Frode Lia og tidligere sportsdirektør i blant annet Start, Tor Kristian Karlsen.

Les også: Eggen følger nøye med på Haaland. Nå gir han Lagerbäck klar beskjed



Frode Lia driver podkast og hadde denne uken Lars Bohinen som gjest i studio. Foto: Privat

Starts tidligere sportssjef Tor-Kristian Karlsen driver sammen med Frode Lia podkasten Chivadze. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)





- Kjøper du OBOS-spillere, så får du et OBOS-lag



Trioen snakker i episoden om en mengde temaer fra fotballens verden. Etterhvert kommer de også inn på Aalesund-perioden, som altså endte med sparken for Bohinen.

- Vi hadde et veldig godt balansert lag og spillere som kunne gjøre ting på egenhånd i 2019. Spillere som Pape Habib Gueye og Aron Thrandarson, vi hadde nøkkelspillere tilgjengelig stort sett hele tiden og når vi ikke hadde det så var vi flinke til å skaffe nye, forklarer Bohinen om den suverene opprykksesongen.

Bohinen uttaler at klubben rykket opp med en tro på at sesongen skulle bli veldig bra, men at økonomien ble mye dårligere enn det den sportslige ledelsen hadde tenkt.

- Vi snakket om å hente Gustav Valsvik fra Rosenborg og kikket på det nivået, fordi vi trodde vi skulle få mer økonomi enn det som ble realiteten til slutt. Vi så på spillere på en helt annen hylle enn det vi endte på til slutt.

SJELDEN JUBEL: Det har vært lite å juble for på Color Line Stadion i år. Her etter sesongen eneste seier hjemme mot Start. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Spillerne Aalesund til slutt fikk tak i mener Bohinen var typer med potensial, men de holdt etter trenerens oppfatning ikke mer enn OBOS-kvalitet per dags dato.

- Jeg har alltid sagt at kjøper du OBOS-spillere så får du et OBOS-lag. Ikke til forkleinelse for noen, men Simen Bolkan Nordli kom fra OBOS-ligaen og var veldig bra for HamKam. Vi hentet en midtstopper fra Finland og finsk toppdivisjon er OBOS-nivå. Vi hentet en hollender fra nivå to i Nederland som var fri.

Den tidligere Sandefjord-treneren utdyper at økonomi spiller en vesentlig del inn i det å få satt sammen et slagkraftig lag. Han har også erfaring som sportsdirektør i både Vålerenga og Stabæk.

- Det vi endte opp med var en stall der 58 prosent av spillerne ikke hadde Eliteserie-erfaring og de resterende hadde litt her og litt der, pluss noen som hadde veldig mye. Så kom korona også som en del av det, med permitteringer og sånt. Når serien begynte var nøkkelspillere skadet hele tiden. Vi slapp inn fryktelige mål og det ble så brutalt. Motstanderlagene scoret på hvert eneste angrep og det er nesten så jeg ikke klarer å fatte det enda, oppsummerer han videre.

Da Bohinen fikk sparken etter 1-3-tapet mot Haugesund hadde laget skrapet sammen totalt syv poeng på 15 kamper og lå desidert sist på tabellen.

Les også: Lars Bohinen brukte ordet «kjerringer» i sin beskrivelse av eget lag. Det vekker sterke reaksjoner

Kommer med stikk til daglig leder



Da koronaen slo inn for fullt i Norge permitterte Aalesund spillere og ansatte. Spillerne var fra hverandre og bedrev ikke kontakttrening på to måneder. Da laget igjen ble samlet så Bohinen og resten av trenerteamet raskt at noe manglet.

- Vi så det allerede på trening første uken at vi er utafor og det hadde gått for lang tid. Timingen var borte, en tidel her og en tidel der. Balansen og taklinger og slikt. Bodø/Glimt som hadde trent gjennom hele perioden har nok ikke mistet så mye relasjoner og det jeg kaller ballfølelse gjennom den perioden.

Det ble ikke bedre da Aalesund startet sesongen med to poeng på de fem første kampene og horible 7-17 i målforskjell.

Presset på klubben ble da raskt stort fra omgivelsene rundt.

- Det som ofte skjer er at styret og daglig leder får så mye press og tyn at de ikke klarer å stå i mot. Da er det ofte bare en vei ut. De som har vært med en stund tåler det i hvert fall bedre enn de som opplever dette for første eller andre gang, litt som det er i AaFK nå, sier Bohinen.

Nettavisen var fredag i kontakt med daglig leder i Aalesund Geir S. Vik og forela han den tidligere trenerens uttalelser.

- Jeg har ingen kommentar til det. Han får stå for sine uttalelser, sier Vik til Nettavisen.

Administrerende direktør i Aafk Geir Steinar Vik får får høre det av tidligere trener Lars Bohinen. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Aalesund-leder: - Velger å ikke kommentere



Programleder Lia skyter inn en observasjon om klubbdrift og målsetninger i fotballen.

- Jeg registrerer at Aalesund i likhet med flere andre klubber har et styre med veldig lite sportslig bakgrunn. Forventes det at man skal trylle her mtp målsetning og realisme?

- Spillerlogistikken er selvfølgelig det som er viktig oppi dette her, som jeg tror jeg kanskje ikke var tydelig nok på foran årets sesong. Det er forventingsavklaringen, at vi har samme syn på ting og at jeg er tydelig på hva jeg tenker og mener. Så må klubben gjerne ha en målsetning om at vi skal bli topp seks i løpet av tre år, men i år handler det på mange måter om å holde seg, svarer han.

- Der var vi ikke tydelige nok, jeg var heller ikke tydelig nok på at jeg mente at laget vi startet sesongen med var dårligere enn det vi hadde i fjor. Vi har en daglig leder som mente at laget vi hadde var bedre enn det vi hadde i fjor. Jeg og Andrea (assistentrener red.anm) mente at det var dårligere. Da begynner vi å miste det litt, fortsetter en ærlig Bohinen.

På spørsmål fra Nettavisen om Vik gjør seg opp noen tanker om det Bohinen sier om hans mening om at «laget var bedre i år enn i fjor», er Aalesund-lederen klar.

- Det har jeg, men jeg velger å ikke kommentere. Vi har avsluttet arbeidsforholdet, svarer han.

- Har du hatt kontakt med Bohinen etter at han fikk sparken i august?

- Det har ikke vært naturlig. Aalesund har valgt å avslutte arbeidsforholdet. Jeg har ingen kommentarer utover det, det er tilbakelagt kapittel, fortsetter han.

BEDRE DAGER: Aalesunds direktør Geir S. Vik ser på fyrverkeriet etter førstedivisjonskampen i fotball mellom Aalesund og Sandefjord på Color Line Stadion i 2019. Styreleder Jan Petter Hagen til høyre og daværende trener Lars Bohinen til venstre. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Tilbake i podkaststudioet lurer Tor Kristian Karlsen på om en daglig leder i det hele tatt skal mene noe om at laget var bedre sportslig sammenlgnet med i fjor.



- Internt kan han godt det, men han sa det jo eksternt opså. Da tenker jeg om det var jeg som ikke var tydelig nok, eller om ikke folk ser det. Er det andre mekanismer som slår inn her? Jeg tenker det kanskje er det siste, men det er ikke sånn at alle har mulighet til å ta medalje. Klubbene må i større grad se sin plass i hierearktiet.

- Jeg mener jeg har bedre forutsetninger for å mene om styrkene i laget i år sammenlignet med i fjor, enn det mange andre har, også daglig leder, som kommer fra turistnæringen. Jeg kan være med på at jeg ikke var tydelig nok på forventningsavklaring inn mot sesongen som kom. Det kan være at vi ble smigret av resultatene fra i fjor, avslutter den nå avgåtte treneren.

Kun to dager etter at Bohinen fikk sparken ansatte Aalesund tidligere Brann-trener Lars Arne Nilsen som deres nye hovedtrener.