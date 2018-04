Lars Haugen ferdig i Färjestad-buret

Norges landslagsmålvakt Lars Haugen er en av sju spillere som ikke får fortsette i den svenske storklubben Färjestad.

Ishockeyklubben tar store grep etter at laget ble slått ut av Skellefteå i SM-kvartfinalen.

– En del tunge samtaler i dag, men slik er det i denne bransjen, sier sportssjef Peter Jakobsson.

Haugen og målvaktsrival Stefan Steen må begge finne seg nye klubber foran 2018/19-sesongen.

– Lars har vært her i tre år, Stefan i to. Vi føler at vi trenger å gjøre en forandring på målvaktssiden foran neste sesong, og det gjør vi nå. Både Lars og Stefan er to superseriøse gutter, som alltid har kommet hit med godt humør og bidratt til den gode stemningen utenfor isen, sier Jakobsson.

Adam Werner blir en av to nye keepere i den tradisjonsrike Karlstad-klubben.

(©NTB)

Mest sett siste uken