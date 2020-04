Lars Haugen returnerer til Manglerud Star

Det bekrefter klubben selv på sine hjemmesider.

Haugen har signert en toårskontrakt for MS, med opsjon på ytterligere ett år.

Siden 2011 har Haugen vært i både SHL, KHL og østerriksk hockey, før han nå flytter tilbake til Norge med familien.

- Jeg gleder meg veldig til å spille i Norge og for MS igjen. Jeg har gode minner fra sist. Da kom jeg rundt juletider og vi hadde det veldig gøy. Vi misset sluttspillplassen med minst mulig margin, men det var mye positivt og jeg lærte masse av den erfaringen. Jeg har forventninger om at vi skal være et tøft lag å møte, hvor målet absolutt bør være å bli bedre utover sesongen og best når det gjelder, sier Haugen selv til klubbens hjemmeside.

150: Med over 150 landskamper er det en merittert spiller som returnerer til Norge. Foto: Petr David Josek (AP)

Og legger til:

- Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med gutta i laget. Jeg tror og håper at mine erfaringer kan hjelpe gjennom en lang sesong. Jeg skal være en leder i laget på og utenfor isen og hjelpe til så vi alle drar i samme retning.

Haugen har også over 150 landskamper for Norge, og returnerer nå altså til klubben hvor han for 16 år siden spilte som juniorspiller.

Klubbens målvakttrener, Andrè Lysenstøen, sier at signeringen av Haugen var en mulighet av de sjeldne - og at målvakten antageligvis ville hatt tilbud fra de fleste steder i Europpa. Nå forventer han at Haugen vil danne et knallsterkt målvaktsteam med Ole Morten Furseth de neste sesongene.