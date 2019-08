Lars-Jørgen Salvesen senket gamleklubben Sarpsborg med drømmemål for Strømsgodset

Scoringen ble sammenlignet med Marco van Bastens fantastiske scoring i EM-finalen i 1988.

STRØMSGODSET - SARPSBORG 08 2-1

Det ble en fantastisk kveld for Strømsgodset som snudde, og vant 2-1 hjemme mot Sarpsborg 08 på Marienlyst. Det betyr at Henrik Pedersens menn tar et lite byks mot fast plass i Eliteserien.

Det var uansett vinnermålet fra Lars-Jørgen Salvesen, som nylig signerte fra nettopp Sarpsborg 08, som det vil bli snakket om i lang, lang tid etterpå. Angriperen fikk nemlig drømmetreff fra nesten død vinkel.

Scoringen gjorde at kommentatorene fort mintes en annen ellevill scoring som forekom for over 30 år siden, da Marco van Basten senket Sovjetunionen for Nederland i EM-finalen i 1988.

- Det er Van Basten-takter over Lars-Jørgen Salvesen, utbrøt Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre, mens Tor Ole Skullerud også var fra seg av begeistring over det angriperen hadde gjort på sin nye hjemmearena:

- Hvis du ikke skal feire den typen scoringer må du finne på noe annet enn å spille fotball! Det er bare ren kunst! Det er så du får frysninger langt nedover ryggen!, fortsatte den tidligere Godset-treneren.

Kristoffers Zachariassens ledermål var av det ekstraordinære slaget det også, men ble først utlignet av Mikkel Maigaard, som hadde en fantastisk kamp for Godset, før Salvesens volley.

Tapet for Sarpsborg 08 betyr at de ramler ned på jumboplass i Eliteserien. De ligger helt sist i Eliteserien med fem poeng opp til fast plass. Den innehar Mjøndalen i skrivende stund.

Situasjonen er ikke helt reddet for Strømsgodset heller. De ligger nemlig på plassen over Sarpsborg, men kun med poenget mer enn Geir Bakkes menn.

Sjanser

Kampens første mulighet kom etter kun to minutter. Mikkel Maigaard prøvde seg på et frispark, men Alexandre Letellier vartet opp med en feberredning i Sarpsborg-buret.

Gjestene fra Østfold etblerte seg deretter mer og mer inne på Strømsgodsets banehalvdel, men etter snaue 20 minutter skulle Lars-Jørgen Salvesen få muligheten.

Muhamed Keita holdt på ball før han slapp ut til Lars Vilsvik på høyresiden, og backen tok seg tid til å sikte før han sendte kula avgårde. Midt inne i feltet fikk Salvesen skutt, men avslutningen gikk over mål fra den tidligere Sarpsborg-spissen.

Deretter vant Herman Stengel ballen og hamret til fra distanse. Forsøket fra midtbanemannen suste godt over Letelliers mål.

Strømsgodset trykket på for ledermålet og etter halvtimen spilt var det igjen Maigaard som var farlig frempå. Salvesen maktet ikke å få avsluttet, og lot heller Maigaard å få muligheten.

Skuddet til dansken hadde kurs utenfor mål, men Moses Mawa var kun centimetre unna å skli inn ledermålet for laget fra Drammen.

Etter hvert i omgangen jobbet Geir Bakkes gutter seg inn i oppgjøret, og like før lagene gikk til pause så burde de, for anledningen, signalgule fra Østfold ha scoret kampens første mål.

Et innlegg fra høyre ble slått ut i boksen av Godset-keeper Mikkel Hansen og foran målet hadde Steffen Lie Skålevik en tilsynelatende enkel jobb med å bredside ballen i mål for Sarpsborg.

Hans forsøk klarte, på merkverdig vis, å suse utenfor målet til keeper Hansen og dermed måtte Sarpsborg konstantere at de gikk målløse til pause på Marienlyst.

Dag Vidar Hafsås blåste av første omgang etter at det, på nesten utrolig vis, stod 0-0 mellom Strømsgodset og Sarpsborg 08.

Van Basten

Allerede i den første minuttet av den andre omgangen skulle det smelle i nettet bak keeper Hansen. For hjemmelaget maktet ikke å klarere unna en lang ball fra gjestene.

Den landet hos Kristoffer Zachariassen som hamret til med venstreslegga på halvspretten. Forsøket smalt via tverrliggeren og suste i nettmaskene bak en utspilt Hansen.

Keita burde ha utlignet for Godset i det 51. minutt da Salvesen spilte han fri ute på kanten. Vinkelen var noe spiss, men angriperen burde ha overlistet Letellier i Sarpsborg-målet.

Marginene spilte ikke på lag med Godset i starten av den andre omgangen for i det 54. minutt banket Lars Vilsvik til fra distanse. Ballen smalt i tverrliggeren, men ulikt Zachariassens skudd så spratt ballen unna.

Mustafa Abdellaoue introduserte seg for sin tidligere arbeidsgiver da han ruvet høyest i luftrommet på et innlegg fra venstre. Denne gangen var Hansen kjapt ute og fikk avverget forsøket.

Maigaard hadde hatt en flott kamp for Strømsgodset, og i det 60. minutt skulle han endelig få lønn for strevet. Ballen falt ned til ham i boksen, og dansken bredsidet inn 1-1 for Godset.

I det 68. minutt var det duket for nok en vanvittig scoring. Salvesen takket nemlig for sist da han, fra nesten død vinkel hamret ballen i mål etter at et innlegg havnet hos ham på bakre stolpe.

Scoringen minnet mye om Marco van Bastens vanvittige vinnermål for Nederland mot Sovjetunionen i EM-finalen i 1988.

Mawa hadde muligheten til å sikre alle poengene for Godset da han ble spilt inn alene mot Letellier i det 82. minutt. Dessverre for drammenserne fikk han ikke kontroll på avslutningen, som seilet utenfor.

På overtid kunne kaptein Joachim Thomassen ha reddet et poeng da han fikk skyte på bakerste stolpe, helt umarkert. Dessverre suste ballen utenfor mål for forsvarsspilleren.

Flere scoringer skulle det ikke bli på Marienlyst. Salvesens Van Basten-kopi ble tungen på vektskålen da Strømsgodset tok et byks vekk fra bunnstriden i Eliteserien med 2-1-seier over Sarpsborg.