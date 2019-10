Lars Lagerbäck er klokkeklar på at Norge må unngå nye kollapser: - Sånt skal bare ikke skje

Lars Lagerbäck kommer med klar tale før den viktige høsten for det norske landslaget.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Tirsdag presenterte landslagssjef Lars Lagerbäck troppen til EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Romania i midten av oktober.

Det gjorde svensken uten de store overraskelsene.

Norge tar imot Spania på Ullevaal lørdag 12.oktober, før de reiser til Bucuresti for å møte Romania på et folketomt Arena Nationala, tre dager senere.

Ifølge landslagssjefen er Norge avhengige av minimum fire poeng for å ha mulighet til å ta andreplassen i gruppa, som vil gi EM-spill neste sommer.

- Skal vi ha spenning inn i november må vi ha minst fire poeng fra disse to kampene, sa Lagerbäck til pressen på Ullevaal Stadion tirsdag formiddag.

- Vi har fått et høyere nivå

Etter å ha rotet bort tomålsledelser hjemme mot både Sverige og Romania tidligere i kvalikken, satt Norge igjen med kun to poeng, istedenfor det som lenge så ut som seks viktige poeng i jakten på EM-billett.

Det norske trenerteamet brukte en del tid på å poengtere at Norge må tilegne seg et høyere laveste nivå.

- Det handler om bevisstgjøring rent teoretisk og mentalt. Kall det hva du vil. Nå har vi to konkrete eksempler å jobbe utifra. At vi mister seieren de siste 25-30 minuttene mot Sverige og at vi gjør det samme de siste ti mot Romania. Sånt skal bare ikke skje, sier Lagerbäck til Nettavisen.

KOLLAPS: Norge fortviler etter å ha rotet bort 2-0-ledelsen mot Sverige på Ullevaal. Kampen endte til slutt 3-3. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

- Det handler om å orke å holde konsentrasjonen i 90 minutter på dette nivået. Det holder at en spiller slapper av, gjør en feil eller ikke posisjonerer seg riktig. Når vi møter Spania kan vi bli straffet for den minste feil. De beste spillerne er de som har evnen til å ligge på 100% i 90 minutter, sier Lagerbäck.

- Føler du at dere har et høyere laveste nivå inne nå?

- Jeg synes det blir bedre og bedre. Om vi ser bort ifra disse periodene mot Sverige og Romania, så har vi jobbet oss til et høyere bunnivå. Det kan bli bedre og det er det vi må lære oss. Vi har ikke råd til det, da havner vi i den situasjonen vi er i nå, fortsetter Lagerbäck.

- Må se på prestasjoner

Mangel på spilletid på de rutinerte spillere i Lagerbäcks lag, ble et naturlig samtaleemne etter tirsdagens uttak.

Både Håvard Nordtveit og Markus Henriksen, med tilsammen null minutter spilletid for henholdsvis Hoffenheim og Hull så langt denne sesongen, fikk begge plass i Norges tropp. Begge anses som viktige brikker i Lagerbäcks lag.

Moi Elyounoussi, samt formspiller Mats Møller Dæhli, som spiller fast og har levert seks målgivende pasninger og en scoring på sesongens åtte første kamper for St.Pauli, ble heller ikke denne gangen belønnet med en plass i troppen.

Lagerbäck var tydelig på at det er vanskelige vurderinger og lite som skiller på flere posisjoner i troppen.

- Det er veldig få som sliter med spilletid. De som gjør det er rutinerte og har erfaring. De lider ikke like mye av å spille på et U23- eller reservelag, sier Lagerbäck og sikter til nevnte Nordtveit og Henriksen.

En som nok en gang ble funnet verdig en plass i troppen er Mathias Normann. Rostov-spilleren har gjort en svært god figur i russisk liga denne sesongen, og Lagerbäck roser 23-åringens utvikling.

- Vi har en ung Mathias Normann som får en mer og mer sentral rolle i Rostov. Jeg synes det kjennes positivt ut. Jeg må se på nåværende form opp mot tidligere prestasjoner i landslaget, sier Lagerbäck.

- Er Normann nærme å danke ut Henriksen med tanke på en mulig startplass?

- Ja, det kan man vel si. Han gjør det jo vanskeligere og vanskeligere for oss om du ser på det og sammenlikner. Det er naturligvis ingen fordel for Markus å kun spille for et reservelag. Men så var han også veldig god mot Sverige synes jeg, og har vist et godt nivå gjennom tidligere prestasjoner. I tillegg så har han viktig erfaring, sier Lagerbäck til Nettavisen.

AKTUELL FOR STARTPLASS: Mathias Normann fikk debuten for Norge mot Malta. Lars Lagerbäck åpner for at Rostov-spilleren kan få en viktigere rolle i de kommende kampene. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Tror ikke på spesialbehandling

Etter en god start i Real Sociedad-drakta blir det et naturlig fokus på Martin Ødegaard når Norge nå skal opp mot Spania. Lagerbäck tror allikevel ikke at det spanske laget kommer til å ta noen spesielle hensyn til Ødegaard når lagene entrer Ullevaal-matta.

- Nei, det tror jeg ikke. I alle år jeg har fulgt Spania og møtt dem med andre landslag, så har de sitt grunnspill. Jeg kan jo ikke gå i detalj på deres forberedelser, men normalt sett er det Busquets som spiller i balanserollen på midtbanen. Han vet hvem Martin er, naturlig nok enda bedre nå, når de begge spiller i Spania.



- Jeg tror ikke de legger inn noen ekstra oppdekning kun for Martin. Da blir jeg veldig overrasket, sier Lagerbäck avslutningsvis.

Norge får en ny mulighet om de ikke lykkes med å sikre EM-plass via kvalifiseringen. I UEFAs nasjonsliga er Norge klar for semifinale (mest sannsynlig mot Serbia) på sitt nivå. Deretter venter en eventuell finale, der vinneren får EM-billett.