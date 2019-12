Lars Lagerbäck mener Ødegaard har en fremtid i Real Madrid

Lars Lagerbäck fortsetter som landslagssjef for Norge, etter klare signaler fra spillergruppa.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Fredag formiddag kom nyheten om at Lars Lagerbäck og assistent Per Joar Hansen forlenger sine kontrakter med NFF.

De nye kontraktene gjelder til og med et eventuelt VM-sluttspill i Qatar 2022.

Til Nettavisen bekrefter Lagerbäck at svært positive tilbakemeldinger fra spillergruppa var blant faktorene som gjorde beslutningen enkel.

- Jeg trives veldig godt i denne jobben, med både spillergruppa og apparatet rundt. Det viktigste har vært at spillergruppen har vært veldig positiv, hadde det ikke vært sånn så hadde jeg nok ikke tatt jobben. Jeg fikk klare signaler fra spillergruppen om at de ønsket meg med videre. Hadde de vært helt i andre enden, så hadde jeg nok vurdert det annerledes. Nå har gjengen hatt god tid til å tenke på dette, og vi har hatt flere samlinger sammen, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Sammenligner med Island

Norge har utvilsomt en av de mest spennende landslagsgenerasjonene på vei opp og frem. Spillere som Martin Ødegaard (20), Erling Braut Haaland (19), Sander Berge (21) og Kristoffer Ajer (21) er spillere som forventes å dominere på det norske landslaget i flere år fremover - og landslagssjefen er klar på at det gjorde oppgaven videre mer fristende.

- Jobben blir jo absolutt mer attraktiv når man har en så spennende spillergruppe som Norge har nå. Det har jo absolutt vært med på å gjøre avslutningen min enklere. Akkurat i dag så kan du nok sammenligne med troppen jeg overtok i Island. Da var det også en ganske ung spillergruppe som akkurat hadde tatt steget opp fra U21-spill, så det er absolutt to lag det går an å sammenligne, forteller Lagerbäck, uten at han ønsker å sammenligne Norge-troppens potensial opp mot sine tidligere landslag noe ytterligere enn det.

IMPONERTE: Martin Ødegaard i aksjon for Real Sociedad under storkampen mot Real Madrid på Santiago Bernabéu i Madrid. Ødegaard, som er utlånt til Real Sociedad fra Real Madrid, spilte hele kampen mellom de to spanske La Liga klubbene. Kampen endte 3-1 til Real Madrid. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Martin Ødegaard fortsetter å herje i Spania, og har allerede spilt seg til en sentral rolle på det norske landslaget. Lagerbäck innrømmer at selv han har blitt overrasket over hvor bra nordmannen gjør det i La Liga - mot noen av verdens beste fotballspillere.

- Han har jo hatt en fantastisk høst i Spania. Han tok et veldig stort steg siste året i Nederland, og jeg var ganske sikker på at han ville gjøre det bra også i Spania. Men han har jo faktisk gjort det bedre enn hva jeg trodde på forhånd. Det er jo bare å se på statistikken fra kampene, eller se kampene selv, han har blitt en toneangivende spiller den spanske ligaen – og det sier ikke så rent lite.

Og på spørsmål om Martin Ødegaard har en fremtid i gigantklubben Real Madrid, trenger ikke Lagerbäck mer enn et sekunds tenketid:

- Definitivt.

Der Martin Ødegaard nyter fotballen og har en fast plass på Real Sociedad, er det andre Norge-profiler som har langt mer usikre fremtider i sine klubber.

- Det finnes en smertegrense

Ole Selnæs rykket nylig ned til andre nivå i Kina med Schenzhen, og i Hull er Markus Henriksen langt på vei degradert til reservespill. De to har hatt sentrale roller på landslaget i lang tid, men situasjonen på klubblagene kan nå få konsekvenser for de to Norge-profilene.

- Det påvirker jo situasjonen på landslaget. Dette med spilletid er jo vanskelig. Henriksen spiller jo U23-kamper nå, og vi må jo ta en vurdering på hvordan det påvirker han sammenlignet med de spillerne han konkurrerer med på landslaget. Et sted er det jo en smertegrense for hvor lenge de kan være uten regelmessig spilletid på et A-lag. Det går ikke an å si akkurat hvor den går, men det er viktig hvor de er og hvor mye de spiller, sier Lagerbäck.

TØFF SESONG: Ole Selnæs har hatt en utfordrende sesong i Kina.

Landslagssjefen bekrefter også at han har hatt samtaler med de to om situasjonene deres.

- Jeg tar ikke initiativ til disse samtalene selv, men vi har jo pratet på telefonen og på samlinger. Hvis de vil diskutere det, så gjør vi jo det. Vi har snakket litt om hva de ønsker og vil.

Under svenskens ledelse som Norge-trener er fasiten 15 seire, 8 uavgjort og 6 tap. Det gir en seiersprosent på rett i overkant av 50 prosent. Norge er også ubeseiret på Ullevål under Lagerbäcks ledelse.

Først og fremst dreier det seg nå om å kvalifisere seg til EM.

Norge møter Serbia på Ullevaal 26. mars. Vinner man den, venter en ren playoff-finale om EM-billett mot vinneren av Skottland og Israel. Norge spiller også en eventuell finale på hjemmebane.

I et lengre perspektiv, er det VM i Qatar 2022 som er den store målsetningen for landslaget. Skulle Norge nå det målet, vil Lagerbäck ha fylt 74 år når det hele sparkes i gang.

Landslagssjefen sier at ting kan selvfølgelig forandre seg i livet, men er klar på at han ikke vil klare å gi seg etter en eventuell vellykket kvalifisering. Han vil være der på sidelinjen i sluttspillet.

- Ja, det er definitivt målet. Så lenge jeg er frisk og rask står jeg der når vi eventuelt spiller VM.