Lars Tjærnås slutter i Vålerenga

Lars Tjærnås blir ikke med Vålerenga inn i Fagermo-æraen.

Etter to år som sjefsspeider i Vålerenga, er Tjærnås enig med osloklubben om å avslutte samarbeidet.

- Vi takker Lars for en fremragende innsats knyttet til det å bygge opp speiderapparatet og struktur rundt arbeidet med spillerlogistikk, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen.

Tjærnås' gamle stilling skal nå fylles av andre i og rundt støtteapparatet i Vålerenga.

- Da jeg ble ansatt var det med et mandat om å strukturere spillerlogistikk. Drøye to år senere har speidergruppa samlet skrevet 3107 rapporter, og kartlagt langt flere spillere. En stor del av disse er unge lokale spillere. Flere av dem har allerede kommet til oss, enda flere vil gjøre det i framtiden. Det er et arbeid Vålerenga forhåpentlig kan nyte godt av i mange år framover, sier Tjærnås i en pressemelding på klubbens hjemmeside.



Nettavisen har vært i kontakt med Tjærnås, som ikke ønsker å kommentere avskjeden ytterligere.



Vålerenga ansatte tidligere i år Dag-Eilev Fagermo som ny trener etter at Ronny Deila valgte å fortsette sin trenerkarriere i New York City.

Denne uken ble det klart at Kenneth Dokken blir Fagermos trenerassistent.