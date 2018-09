Larsen fornøyd etter dressurdelen av VM i feltritt

Heidi Bratlie Larsen og hesten Euforian gjennomførte torsdag dressurdelen av VM-konkurransen i feltritt til 29.-plass av de 41 som har vært i aksjon.

Fredag skal ytterligere 42 ekvipasjer i ilden, men Larsen er tilfreds etter å ha satt personlig bestenotering med 36,1 poeng. Hun er bare ni poeng bak utøveren på sølvplass, amerikanske Martin Boyd (27,1).

– Dette var en deilig følelse. Alt fungerte. Jeg er bare kjempefornøyd, sier Larsen i en pressemelding fra Norges Rytterforbund.

Hun sier at hun dro fordel av å ha fått ridd på arenaen i Tryon flere dager før konkurransen startet. Nå ser hun fram til lørdagens terrengritt, mens konkurransen avsluttes med sprangridning søndag.

Julia Krajewski fra Tyskland leder klart etter at halvparten av deltakerne har vært gjennom dressurdelen. Hun har 19,9 poeng og er med det 7,2 foran nærmeste rival, mens det er betydelig tettere nedover på lista.

Orkanen Florence, som er på vei mot USAs østkyst, kan skape problemer for helgens konkurranser, men Larsen håper at feltrittet er over før uværet melder seg for alvor.

– De siste værprognosene sier at regnet ikke kommer inn før søndag ettermiddag, og da er vi trolig ferdige, sier hun.

(©NTB)

