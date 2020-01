Larsson avgjorde for Sverige, men ut med skade

Jordan Larsson scoret sitt første mål for Sveriges landslag i fotball da han ordnet 1-0-seier over Moldova i Qatar, men han måtte ut med skade mot slutten.

Den 22-årige Spartak Moskva-spissen trenger ikke lenger å spørre sin far Henke hvordan det føles å score for landslaget. I det 32. minutt fikk han ballen etter utsøkt forarbeid av Jesper Karlsson og slo til på direkten. Det ble det eneste målet i Doha.

– Det er en ære å få være her, og det var gøy å score. Det er en drøm jeg har hatt siden jeg var liten, sa han.

Henke Larsson scoret 37 mål på 106 landskamper for Sverige og var blant annet med å vinne VM-bronse i 1994. Nå har sønnen åpnet målkontoen.

Finte

Jesper Karlsson var ikke overdrevent beskjeden da C More intervjuet ham om forarbeidet.

– Jeg dro en skuddfinte og lurte Moldova-forsvareren til andre side av jordkloda, sa den 21-årige Elfsborg-spilleren.

Larsson haltet av banen kvarteret før slutt med en kjenning i låret. Dermed er han usikker til søndagens kamp mot Kosovo, som avslutter oppholdet i Doha. Den nye Rosenborg-spissen Dino Islamovic startet på topp sammen med Larsson og spilte i motsetning til ham 90 minutter.

Uro

Sveriges landslagssjef Janne Andersson sier at sikkerheten har vært et tema internt i laget som følge av den spente situasjonen mellom USA og Iran, ikke minst fordi laget må fly over Iran på vei hjem.

– Som alle andre synes jeg hele situasjonen er ubehagelig, og det føles ikke gøy å skulle fly over Iran. Vi følger situasjonen fra dag til dag, sier han ifølge Aftonbladet.

Torsdag reiste Sergiño Dest hjem fra den nederlandske klubben Ajax' treningsleir i Qatar som følge av uro over den politiske situasjonen. USAs landslag har allerede avlyst en planlagt treningsleir i landet.

