Larvik fikk juling i mesterligaen

Larvik kom til kort i mesterligakampen mot Odense fredag. Gjestene sto med bare ett poeng etter sine to første kamper, men hentet en sterk 33-25-seier.

Larvik hadde sin siste ledelse på 6-5. Odense kontret inn tre raske mål etter Larvik-feil i angrep, og den danske klubben ga aldri fra seg ledelsen igjen.

Ved pause sto det 16-13 til Odense, som særlig profitterte på sin kontringsstyrke.

– Jeg synes vi slår oss selv litt, med dårlige valg og dårlige vurderinger i angrep. I etablert forsvar er vi strålende, men vi er for lette å kontre på. Odense er flinke til å løpe, men vi gjorde det for lett for dem, sa Larvik-trener Geir Oustorp i pausen til Viasat 4.

Tess Wester i Odense-målet leverte mange fine redninger og hjalp sitt lag å koble grepet.

Odense herjet med Larvik i begynnelsen av annen omgang og økte til seks måls ledelse. Kampen ble aldri spennende igjen, selv om Larvik gjorde et modig forsøk. Laget var litt på gang i sluttfasen og var fire bak, men så raknet det igjen slik at Odense vant med åtte.

– Framover var det i og for seg greit. 25 mål er godkjent, men forsvarsspillet ble ankepunktet. I annen omgang fikk de spille inn, skyte og gjøre hva de ville, og da er det ikke lett å være keeper. Vi gjorde det dårlig bakover, sa Oustorp etter kampen.

Emilie Christensen var Larviks toppscorer med seks mål. Marte Molid prøvde skuddarmen hele ni ganger, men scoret bare to mål.

– Hun er helt sikkert misfornøyd med det. Hun er viktig for oss, og vil ønsker at hun skal skyte og treffe, sa Oustorp til Viasat 4.

20-årige Mie Højlund var toppscorer for Odense med åtte mål. Jan Pytlicks danske serieledere (ni seirer på like mange kamper i eliteserien) savnet ikke Stine Jørgensen fredag. Den danske landslagskapteinen skadet kneet i forrige mesterligakamp og mister EM i desember.

Larvik møter Odense også i neste mesterligarunde 4. november, da på Fyn.

