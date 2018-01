Larvik hadde serieleder Vipers i kne

Larvik hadde sesongens viktigste seier innen rekkevidde etter en voldsom opphenting, men Vipers berget 25–25 og ett poeng i håndballens eliteserie onsdag.

Etter kampen var både Larvik-trener Tor Odvar Moen og Vipers-kollega Kenneth Gabrielsen mellomfornøyd.

– Vi hadde dette i vår hule hånd, men ble litt naive. Vi burde drept kampen og hadde egentlig full kontroll, oppsummerte Gabrielsen overfor TV 2.

Noe mer fornøyd var Moen.

– Det ble en liten seier, når kampen så ut sånn den gjorde en periode. Det jentene gjorde det siste kvarteret er jeg veldig stolt av. Vi spiste oss inn i kampen igjen, sa han.

God Vipers-start

Onsdagens toppkamp i Bergslihallen ble utkjempet mellom de siste årenes store lag i norsk kvinnehåndball og laget mange mener blir Larviks arvtaker.

Serielederen scoret kampens tre første mål og sikret seg tidlig et grep om kampen. Samtidig reiste Larvik-jentene seg etter åpningsproblemene og lot aldri gjestene få den helt store luka.

Ved pause var fortsatt Linn Jørum Sulland og Vipers bare tre mål foran (14-11), til tross for at forspranget på et tidspunkt hadde vært to mål større.

Kom tilbake

I annen omgang beholdt bortelaget initiativet i kampen, og på 19–13 til Vipers virket alt håp å være ute for Larvik. Hjemmelaget halverte imidlertid raskt forspranget, og med ni minutter igjen å spille var ledelsen krympet til ett fattig mål.

Fire minutter senere var situasjonen den samme, til tross for at Vipers igjen hadde vært oppe i tre måls ledelse.

Da veteranen Tine Stange, som har slitt med en kranglete rygg, så banket inn 23-23, øynet publikum i Bergslihallen et drømmeutfall på toppkampen.

Med drøye to minutter igjen å spille sendte Cassandra Tollbring Larvik i ledelsen for første gang i kampen, og like etter sendte Linn Jørum Sulland et straffekast over mål etter å ha skutt via gulvet.

Lunde reddet

I siste spilleminutt utlignet Jeanett Kristiansen til 25-25, men Larvik fikk en siste sjanse til å avgjøre. Den sjansen klarte ikke laget å utnytte. Veterankeeper Katrine Lunde avverget skuddet som kunne avgjort kampen.

Dermed ble det med ett poeng til hvert av lagene, og Vipers slapp dermed med skrekken.

Med til historien hører det at Vipers fikk landslagsprofil Emilie Hegh Arntzen skadd. Det svekket kristiansandsklubben i forsvarsarbeidet i annen omgang.

Linn Jørum Sulland ble toppscorer for Vipers med ni fulltreffere. Maria Hjertner ledet an for Larvik med seks mål.

Det ene poenget betyr at Vipers fortsatt har to poengs forsprang til tabelltreer Larvik.

(©NTB)

