Larvik med nok en seier over erkerival Byåsen

Rivalene Byåsen og Larvik seriedebuterte begge da de møttes i eliteserien onsdag. Det var som vanlig Larvik som trakk det lengste strået og vant 28-21.

Mari Molid med flere sesonger i Byåsen ble Larviks toppscorer med åtte mål.

– Det ble en skikkelig kamp. Vi har tenkt lenge på denne kampen og hadde veldig lyst til å vinne. Vi visste at vi må kjempe i hver eneste kamp, for det er ikke gitt at vi vinner lenger, sa Molid til TV 2.

Ida Alstad var tilbake for Byåsen etter fødsel og var sitt lags beste og nyttigste spiller med seks mål.

Etterlengtet comeback

Tittelforsvarer Vipers Kristiansand hadde ingen problemer med å ta seg av Gjerpen med en solid 34-22-seier borte i Skien. Linn Jørum Sulland scoret seks mål. Vipers fører an med to seirer på like mange kamper, det samme som Storhamar.

Tertnes åpnet med 27-22 borte mot Molde i en kamp der 20-årige Kjerstin Boge Solås, som vant EM-gull med Norge i 2016, gjorde comeback etter nesten halvannet år ute med skade.

Julie Lygren var Tertnes' toppscorer med åtte mål.

Videre i cupen

Storhamar nyttet onsdagen til å ta seg til åttedelsfinale i cupen med 31-26 over Aker. Dermed er alle eliteserielagene for kvinner unntatt Skrim Kongsberg (tapte for Haslum) videre.

I cupen for menn var Bækkelaget, Falk Horten, Haslum, Kolstad, Nærbø og ØIF Arendal blant lagene som tok seg videre onsdag. De fleste av dem vant komfortabelt, men Falk halte i land 27-26 over St. Hallvard.

Dermed er alle eliteserielagene unntatt FyllingenBergen (tapte for Viking forrige uke) klare for åttedelsfinalene, som i begge klasser trekkes torsdag.

