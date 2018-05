Larvik reddet fra konkurs: - Trodde ikke sånt var mulig

Samlet inn over tre millioner kroner på halvannen uke.

For to uker siden ble det kjent at Larvik slet med økonomien, og har stått på konkursens rand. Den velkjente klubben måtte samle inn tre millioner på to uker i kortsiktig likviditetstilførsel.

Torsdag ettermiddag ble det klart at klubben har nådd målet, og samlet inn 3.05 millioner på halvannen uke. Disse pengene kommer etter at klubben har solgt «Larvikpakker».

Disse pakkene har blitt solgt til bedrifter, og har inneholdt sesongkort til hjemmekampene, kick off, sponsortreff og foredrag. Nå har klubben nådd den magiske grensen.

- Det kjennes helt magisk ut. Det skal bli deilig å kunne sove om natta igjen, sier styreleder i Larvik, Cathrine Svendsen, til Østlands-Posten.

Les mer hos Østlands-Posten(+): - Larvik HK har klart innsamlingsmålet

De skriver videre at 170 ulike selskaper eller personer har kjøpt pakken, i tillegg til mellom 300 og 400 bidragsytere som har bidratt med over 300.000 kroner.

- Noe så vanvittig. Det finnes en kjærlighet til denne klubben som jeg ikke ante at var mulig. Jeg trodde ikke det var sånn i det hele tatt. Jeg har blitt skikkelig overrasket over både næringslivet og privatpersoner, sier Svendsen.

Larvik har fortsatt kjente navn som Thea Mørk (som forlater klubben til fordel for København til sommeren), Tine Stange og Linn-Kristin Riegelhuth Koren.

Larvik regjerte kvinnehåndball i Norge i godt over et tiår, og vant 13 strake mesterskap mellom 2005 og 2017. Sesongen 2017/2018 var første gangen en annen klubb (Vipers Kristiansand) vant ligaen.

Med spillere som Gro Hammerseng-Edin, Heidi Løke og Tonje Larsen vant klubben Champions League i 2010/2011, som den eneste norske klubben i historien.

