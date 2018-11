Larvik tapte igjen

Larvik sløste med sjansene og tapte 27-23 mot danske Odense i mesterligaen håndball i Danmark søndag. Laget ligger med det fortsatt på sisteplass i gruppa.

Larvik var ute etter revansj etter et fortjent 25-33-tap mot Odense forrige kamp, men danskene ble nok en gang for sterke for et sjansesløsende Larvik-lag.

Mari Molid viste styrke for vestfoldingene i første omgang og bidro mye til at lagene gikk til pause på stillingen 14-13 til Larvik. Lagene hadde til da fulgt hverandre tett hele omgangen.

Etter pause gikk danskene ut i hundre og scoret fire kjappe. Det fikk Larvik-trener Geir Oustorp til å ta timeout.

– Det kan ikke se ut som vi har ramlet ned fra månen nå, sa Oustorp til spillerne sine.

Etter praten reiste Larvik seg noe og reduserte til 18-19, men med fem bom på rad så det ikke lyst ut. Danskene gikk opp til en firemålsledelse, men begynte etter hvert å stresse. Larvik klarte ikke å utnytte muligheten til å ta igjen danskene, og anført av Trine Østergaard Jensen vant Odense til slutt 27-23.

Jensen ble kampens toppscorer med sju mål. Emilie Christensen var i slag slik hun var i sist oppgjør, og scoret fem mål for vestfoldingene. Molid scoret fire mål, men bommet også på åtte avslutninger.

Norske Ingvild Bakkerud scoret fem mål for Odense.

Etter de fire første kampene i mesterligaen har Odense ett tap, én uavgjort og to seirer. Larvik står med tre tap og én seier, noe som gjør at laget fortsatt er på sisteplass i gruppa.

Larvik tar imot franske Metz i neste mesterligarunde 10. november.

