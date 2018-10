Larvik tilbake på vinnersporet

Etter forrige rundes tap mot serieleder Vipers Kristiansand tok Larvik en knapp 27-24-seier borte mot Molde i Eliteserien håndball søndag kveld.

Vestfoldingene ledet 16-9 til pause i en kamp som aldri ble spesielt spennende eller underholdende. Maria Hjertner ble kampens toppscorer med åtte mål i den fortjente Larvik-seieren. Hvittrøyene innehar fremdeles 2.-plassen, nå med ti poeng på seks kamper.

Det er to bak Vipers, som er uten poengtap.

Heidi Løke og Storhamar tok to nye poeng med 31-23 borte mot Byåsen. Lagene møttes for fjerde gang i høst. Etter to kamper i EHF-cupen og kvartfinalen i cupen ble det Storhamar-seier også da lagene møttes i kamp om seriepoeng. Hamarlaget er to poeng bak Larvik med en kamp mindre spilt.

Oppsal klatret til fjerdeplassen med en sterk 29-24-seier hjemme mot Tertnes. Hanne Andve og Pernille Wang Skaug var i det lekne hjørnet og satte henholdsvis åtte og sju scoringer.

Rælingen tok sesongens første seier med 33-29 hjemme i det viktige bunnoppgjøret mot Fredrikstad. Akershuslaget klatret dermed over nedrykksstreken, mens østfoldingene ligger under streken sammen med Gjerpen fra Skien.

I 1. divisjon kvinner er Sola fortsatt uten poengtap etter 35-26-seieren over Fjellhammer, og laget gjenerobret tabelltoppen fra Aker, som gikk forbi med sin 34-17-seier borte mot tabelljumbo Stabæk noen timer tidligere.

