Larvik-treneren jubler over Løke-signering

Heidi Løke forlater Storhamar etter inneværende håndballsesong. Hun vender tilbake til gamleklubben Larvik.

Det er Østlands-Posten som mandag melder om håndballprofilens retur til vestfoldklubben.

– Larvik betyr utrolig mye for meg. Dette blir den tredje perioden min i klubben, og jeg ønsker nå å avslutte karrieren her. Det skal bli godt å komme hjem, sier Løke til lokalavisen.

Det er åtte år siden Løke sist spilte for Larvik.

– Dette er et skritt i riktig retning. Heidi er en veldig god spiller, og denne signeringen viser at Larvik ønsker å komme tilbake til der de var, sier Larvik-trener Geir Oustorp til NTB.

Han mener signeringen av Løke er minst like viktig for vestfoldklubben utenfor banen som på banen.

– Ja, det tror jeg. Det viser overfor både sponsorer og samarbeidspartnere at Larvik er på vei tilbake, sier han.

Lang prosess

Oustorp bekrefter at vestfoldklubben har jobbet med en overgang for Løke i lang tid.

– Vi har snakket med henne det siste året nesten. Da hun skrev under for Storhamar, var det utfordringer i Larvik. Siden har vi holdt kontakten, og Heidi har en god relasjon til mange i Larvik, sier han.

Løke har signert en avtale med Larvik som strekker seg fram til 2020. Kanskje forlenger veteranen også etter det.

Larvik-ledelsen har brukt de siste sesongene til å få klubben på fote igjen økonomisk. Oustorp er klar på at Løke-overgangen ikke på ny sender klubben ut i problemer.

– Nei, det gjør den ikke. Samtidig blir hun den best betalte spilleren i klubben, men det har hun også fortjent, sier han.

Har pendlet

I tiden som Storhamar-spiller har landslagsprofilen pendlet til mjøsbyen fra hjemmet sitt i Sandefjord.

– Jeg har hatt og har det bra på Hamar, men helhetssituasjonen blir jo lettere når det bare er et kvarter til arenaen, sier Løke.

Til Storhamar kom hun fra den ungarske storklubben Györ, der tok tre mesterligatitler på seks sesonger.

Avgjørende for at hun nå vender tilbake til gamleklubben ble det at Larvik er i ferd med å bygge opp et nytt godt lag og sikter høyt.

– Ambisjoner har nemlig jeg også. Og det at klubben fortsatt ønsker å bli best, bidro sterkt for min del. Jeg synes også klubben er på rett vei, sier Løke til Østlands-Posten.

35-åringen scoret 1101 mål på 139 Larvik-kamper før hun forlot klubben til fordel for Györ.

