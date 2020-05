LASK fikk dask for ulovlig trening, fratatt serieledelsen

Den østerrikske fotballklubben LASK er fratatt seks poeng og ilagt en bot på vel 800.000 kroner for å ha brutt smittevernprotokollen under trening.

Straffen betyr at Linz-laget mister serieledelsen. Nå er laget tre poeng bak Salzburg før serien starter opp igjen kommende uke. Det er 10 serierunder igjen å spille.

LASK ble tidligere i måneden beskyldt for å ha gjennomført full trening med kontakt på et tidspunkt da smittevernprotokollen bare tillot trening i små grupper med sosial distanse. Dette ble oppdaget ved at noen hadde smuglet et kamera inn på treningsanlegget, og det førte til kraftige reaksjoner fra de andre lagene.

Straffen ble torsdag muntlig forkynt for LASK, som ifølge ORF umiddelbart varslet en anke.

Med vanlig saksgang i ankebehandling er det mulig at endelig avgjørelse vil foreligge først etter sesongslutt.

To dager etter at Erling Braut Haalands sjanse til å vinne tysk seriegull med Borussia Dortmund svant med tap mot Bayern München, steg likevel hans sjanse til å bli østerriksk seriemester med klubben han spilte for i høstsesongen. Salzburg spiller cupfinale fredag og starter onsdag serieinnspurten som lederlag.

