Latvisk midtbanemann til Godset

Den 24 år gamle latviske midtbanespilleren Janis Ikaunieks er klar for Strømsgodset. Han har signert en treårskontrakt med drammensklubben.

Ikaunieks har vært på prøvespill med eliteserieklubben den siste tiden, og tirsdag kom bekreftelsen på at 24-åringen blir Godset-spiller.

– I Janis får vi en kreativ og skapende spiller som kan bekle flere offensive roller. Han er god en mot en, han kan skape ubalanse hos motstander, og han besitter ferdigheter som vi trenger i laget. I tillegg har han god løpskraft, sier sportssjef Jostein Flo til klubbens nettsider.

Ikaunieks kommer fra den estiske toppserieklubben FK Liepaja.

Etter en god 2014/15-sesong for samme klubb ble han solgt til franske Metz. Siden har han også vært utlånt til greske AEL Larissa.

– Dette er et riktig steg for meg å ta, og jeg tror jeg kan forbedre meg som fotballspiller her, sier 24-åringen.

Han står med 26 landskamper for hjemlandet Latvia.

