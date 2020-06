Lazio ga fra seg ledelsen og tapte – Džeko senket Thorsbys Sampdoria

Lazio hadde tomålsledelse borte mot Atalanta, men tapte 2-3. Det betyr at laget taper viktige poeng i jakten på Juventus på toppen av Serie A.

Det så veldig bra ut for Lazio med 2-0 etter bare elleve minutter i kampen mot Atalanta. Hjemmelaget fra Bergamo, som er klar for kvartfinale i mesterligaen, viste høy lagmoral og sikret seieren med scoring av José Luis Palomino i det 80. minutt.

Et selvmål av Marten de Roon og et vakkert langskudd av serbiske Sergej Milinkovic-Savic ga Lazio ledelsen og tro på tre viktige poeng, men mål av Robin Gosens før pause og en suser fra Ruslan Malinovsky, gjorde at Palomino kunne stange inn vinnermålet for Atalanta ti minutter før slutt.

Det gjør at Lazio er fire poeng bak Juventus på toppen av Serie A. Bak dem jakter Inter, som både tok og mistet ledelsen hjemme mot Sassuolo i løpet av de siste ti minuttene i sin kamp tidligere på dagen.

Lukaku scoret sitt 19. mål for sesongen, og Inter hadde ledelsen ved to anledninger, men Sassuolo ga seg aldri og sikret 3-3 og ett poeng.

Džeko-magi

Morten Thorsby scoret sitt første mål for Sampdoria i 1-2-tapet for Inter søndag, og i onsdagens kamp mot Roma fikk nordmannen sjansen fra start igjen.

Oslo-gutten var ikke involvert i mål denne gangen, men kunne se lagkamerat Manolo Gabbiadini dra nytte av en feilpasning i Roma-forsvaret og gi Sampdoria ledelsen etter elleve minutter.

Sampdoria holdt på ledelsen en stund, men etter en drøy time viste storlaget Roma høy klasse da Lorenzo Pellegrini lobbet gjennom Edin Džeko, som skjøt i nettaket på hel volley.

Samme Džeko viste nok en gang prov på god avslutningsteknikk da han avgjorde kampen for Roma etter 85 minutter. Bryan Cristante nærmest klarerte ballen inn i boksen, og på den skyhøye pasningen traff Džeko nok en gang godt på hel volley.

Det gjør at Sampdoria bare er ett poeng over nedrykksstreken etter 27 kamper i Serie A. Kristoffer Askildsen fikk sin debut mot Inter, men var ubrukt reserve i onsdagens kamp.

