Lazio rystet Juventus og vant den italienske supercupen

Lazio vant den italienske supercupen i fotball søndag etter at de slo Juventus 3-1 i finalen i Saudi-Arabia.

Mål av Luis Alberto, Senad Lulic og Danilo Cataldi sørget for jubel for de lyseblå fra Roma. Paulo Dybala utlignet for Juventus like før pause, men til ingen nytte.

Lazio tok ledelsen etter 16 minutter. Et innlegg endte på bakre stolpe, før ballen ble spilt tilbake ut i feltet. Der ventet Alberto som plasserte inn 1-0.

Den ledelsen holdt fram til slutten av den første omgangen. Cristiano Ronaldo dro seg fri og fyrte av et skudd. Keeper reddet, men på returen var Dybala våken og trillet inn utligningen.

18 minutter før slutt var Lazio tilbake i ledelsen. Et innlegg endte på bakre stolpe, og der ventet Lulic og satte inn 2-1. På overtid satte Cataldi inn 3-1 på et nydelig frispark.

Like før hadde Danilo Cataldi blitt utvist for Juventus.

Oppgjøret var møtet mellom forrige sesongs seriemester (Juventus) og cupvinneren (Lazio).

Lazio har hatt en flott start på sesongen. De er nummer tre i den italienske toppdivisjonen, seks poeng bak Inter og Juventus på topp. I tillegg har de lyseblå en kamp til gode.

