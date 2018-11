LeBron førte an da Lakers brøt tapsrekken

LeBron James leverte 28 poeng og sju assist da Los Angeles Lakers tok en etterlengtet seier over Portland Trail Blazers med 114-110 lørdag.

Lakers hadde tapt sine 16 siste kamper mot Blazers.

– Flott å bryte den rekken. Portland er et veldig godt lag, og man slår ikke dem uten å spille veldig godt og med topp innsats, sa James.

Rajon Rondo kom inn fra benken og bidro med 17 poeng og 10 assist da Lakers for første gang i sesongen vant borte mot et lag med flere seirer enn tap. Lakers tok sin fjerde seier i den nye sesongen, på ni kamper.

– Det var LeBron som lukket døren for dem i sluttminuttene, sa trener Luke Walton.

Laget kan også glede seg over at en forsterkning er på vei. 36-årige Tyson Chandler er i ferd med å avslutte kontraktforholdet med Phoenix Suns og er ifølge NBA-kilder på vei til Lakers.

James' tidligere klubb Cleveland Cavaliers, som har vært i NBA-finale fire år på rad, famler videre etter formen uten superstjernen. Lørdag ble det 94-126 mot Charlotte Hornets, og Cavaliers har bare en seier på ni kamper.

Denver Nuggets tok sin åttende seier på ni kamper da Utah Jazz ble slått 103-88. Gary Harris scoret 20 poeng og førte an for laget som er nest best i Western Conference. Bare tittelforsvarer Golden State Warriors (9-1) er bedre. Toronto Raptors er best i øst med 8-1.

Victor Oladipo avgjorde med en trepoenger 3,4 sekund før slutt da Indiana Pacers slo Boston Celtics 102-101. Gjestenes fire kampers seiersrekke ble brutt.

James Harden var tilbake i Houston Rockets-laget etter hamstringproblemer og scoret 25 poeng da Chicago Bulls ble slått 96-88.

