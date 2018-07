LeBron James hinter om Cleveland-retur senere i karrieren

Los Angeles Lakers-klare LeBron James forlot nylig Cleveland Cavaliers for andre gang. Nå hinter han allerede om en retur til klubben der eventyret startet.

Superstjernen signerte tidligere denne måneden en fireårsavtale med Lakers verdt 153,3 millioner dollar, omkring 1,23 milliarder kroner.

Overgangen kom etter et sviende nederlag for Golden State Warriors i NBA-finalen i juni, den åttende finalen på rad for James.

Den over to meter høye basketprofilen begynte sin NBA-karriere i hjemstaten Ohio da Cavaliers draftet ham som 18-åring i 2003. Etter sju år gikk turen til Miami Heat, der han ledet laget til fire strake NBA-finaler før han returnerte til Cavaliers og gjentok bragden der.

Mandag forteller verdens beste basketspiller til nyhetsbyrået AP at han en dag kan komme til å spille i hjemstaten igjen. På spørsmål om han ønsker å avslutte karrieren sin der, svarer James at han «ikke har endt noe kapittel».

Da deres store stjerne forlot klubben, uttalte Cavaliers-eier Dan Gilbert at han vil holde av nummer 23 til det blir passende å ta den i bruk igjen. James sier han ikke har fått med seg gesten, men at han liker den godt.

(©NTB)

