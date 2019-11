LeBron James med ny historisk milepæl i NBA: – En ganske kul statistikk

LeBron James ble første spiller i NBA-historien som har notert en «trible-double» mot alle 30 lag i ligaen.

I tirsdagens kamp mot Oklahoma City Thunder sto James for 25 poeng, elleve returer og ti målgivende pasninger da hans Los Angeles Lakers vant 112-107. Thunder var inntil tirsdag det eneste laget superstjernen ikke hadde oppnådd en såkalt «triple-double» mot.

«Triple-double» betyr at man har notert seg for ti eller flere i tre av følgende kategorier: poeng, returer, målgivende, stjelinger eller blokkeringer. Den klart vanligste varianten er å oppnå tosifret antall poeng, returer og målgivende.

– Det er en ganske kul statistikk, og jeg er glad det skjedde i en seier, sa James til Spectrum Sports etter kampen.

Westbrook på rekordjakt

Basketballikonet har notert «triple-double» 85 ganger gjennom sine 1211 kamper i verdens beste basketballiga. Det sier sitt om hvor vanskelig det er å få til mot alle 30 lagene i NBA.

Oscar Robertson, som spilte på 1960- og 70-tallet leder «triple-double» statistikken totalt med 181. Han følges av den aktive spilleren Russell Westbrook (141), som ble kåret til NBAs mest verdifulle da han hadde et snitt på «triple-double» gjennom sine 81 kamper i 2016/17-sesongen.

Westbrook fortsatte med et snitt på over ti poeng, returer og målgivende de to påfølgende sesongene da han spilte for nevnte Oklahoma City Thunder, før han ble byttet til Houston Rockets like før inneværende sesong.

