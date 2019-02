LeBron James med sterkt comeback etter sitt lengste skadefravær

LeBron James imponerte og løftet Los Angeles Lakers til seier 123-120 i byderbyet mot Clippers da han gjorde comeback etter karrierens lengste skadefravær.

34-åringen mistet 17 kamper mens han slet med en lyskeskade. Han scoret 24 poeng, hentet 14 returer og leverte ni assist i sin første NBA-kamp siden 1. juledag. Han viste ingen tegn til å være satt tilbake av skaden som tvang ham til den lengste pausen i en 16-årig karriere.

James spilte 40 minutter og scoret poengene som ga Lakers ledelsen for godt 1.15 minutt før slutt i forlengningen. Han har sagt at skadeoppholdet har gitt ham noen av de mørkeste dager i karrieren.

– Jeg har jobbet ræva av meg for å komme tilbake. Ikke å kunne spille har vært det vanskeligste jeg har opplevd i karrieren, sa han.

Han understreket at han fortsatt ikke er 100 prosent restituert og sa at han var spent på hvordan han vil føle seg når han våkner dagen etter kampen. Fordi kampen gikk til forlengning spilte han mer enn planlagt.

80 prosent

– Jeg er 80 prosent akkurat nå, men jeg følte meg bra nok til å ha trygghet til å fortsette å kjøre hardt hele kampen. Jeg vil se hvordan kroppen reagerer i morgen, for dessverre ble det mer spill enn vi ønsket, sa han.

Lakers vant bare seks av 17 kamper i superstjernens fravær og falt fra 4.- til 9.-plass i Western Conference. Med torsdagens seier rykket laget opp i ryggen på Clippers, som i øyeblikket har den siste sluttspillplassen.

– Det føltes flott å være ute på banen igjen. Der kan jeg lukke alt annet ute, være sammen med gutta mine, lede dem og hjelpe laget til seier.

Bucks vant toppkampen

I en annen kamp torsdag vant Milwaukee Bucks 105-92 over Toronto Raptors i et oppgjør mellom de to beste lagene i Eastern Conference. Giannis Antetokounmpo førte an for Bucks med 19 poeng og ni returer. Bucks har ligaens høyeste seiersprosent med 74.

Regjerende mester Golden State Warriors, som hadde vunnet 11 kamper på rad, tapte 104-113 hjemme mot Philadelphia 76ers selv om DeMarcus Cousins fikk sin hjemmedebut. Stephen Curry scoret 41 poeng til ingen nytte, men Warriors er fortsatt best i vest med ligaens nest høyeste seiersprosent 70,6.

Joel Embiid imponerte med 26 poeng og 20 returer for Sixers.

(©NTB)