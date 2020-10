Lederekspert om Lagerbäck etter Sørloth-konflikten: - Tror ikke han har tapt så mye på dette

Magne Lerø mener konflikten mellom Alexander Sørloth og Lars Lagerbäck ikke har satt den svenske landslagssjefen mye tilbake.

Konflikten på herrelandslaget har vært på alles lepper etter VGs avsløringer tidligere denne uken.

Torsdag eskalerte konflikten ytterligere, da Norges Fotballforbund (NFF) først sendte ut en uttalelse, hvor Lagerbäck blant annet uttalte at Sørloth skal ha skal ha kommet med anklager som gikk på at han og assistent Per Joar Hansen var «inkompetente som trenere både leder- og fotballmessig».

Ikke lenge rykket Sørloth ut med en uttalelse, hvor han benektet ordbruken Lagerbäck skisserte.

Situasjonen har uansett ført til full splid etter den svært skuffende kampen mot Serbia, og i NFFs pressemelding beklaget også Lagerbäck etter at han skal slengt en kommentar til Sørloth som gikk på spissens prestasjoner mot Kypros i 2018.

Les også: Rekdal og Mini uenige om «jakten på muldvarpen»

SVARER: Lars Lagerbäck ga sin versjon av krangelen med Alexander Sørloth torsdag. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

Lederekspert: - Tror ikke han har tapt mye på dette

Magne Lerø, lederekspert og redaktør av Dagens Perspektiv, tror imidlertid ikke den svenske veteranen har blitt satt mye tilbake av det som har utviklet seg til å bli en offentlig skittentøyvask.

- Jeg tror ikke han har tapt så mye på dette. Han har innrømmet at han sa noe han ikke burde sagt. Da er det riktig som leder å innrømme at det gikk for langt, og at han gjorde en feil. Det er helt vesentlig for å få tilliten tilbake, også av spillerne. Ledere er ikke perfekte og sier av og til ting ubetenksomt, og da skal du innrømme det og bli ferdig med det. Sånn sett har han bestått lederprøven, og samtidig viser han at han ikke er perfekt som leder, forteller han til Nettavisen.

- Men har han bestått lederprøven når Sørloth måtte rykke ut og avkrefte deler av det Lagerbäck har gitt uttrykk for har blitt sagt?

- Ja, for de er uenige om hva som ble sagt, og de oppfattet det forskjellig. Og det er ganske vanlig i konflikter, enten det er på arbeidsplassen eller mellom ektefeller. Med en gang man skal forklare hva man sa, blir det litt andre nyanser og så kjenner man seg ikke helt igjen, forteller Lerø.

Les også: Spesielt én ting fikk Sørloth til å reagere. Nå er det full splid

Han påpeker at Sørloth ikke skal kjenne seg igjen i det han sa til Lagerbäck, men at det var noe i nærheten av det de andre hørte.

- Der og da tar man ofte litt for mye Möller’s Tran når man skal markere synet sitt, og det virker som de har gjort begge to. Begge virker å ha blitt fanget av situasjonen, men i og med at det ikke har vart så veldig lenge, klarer man som regel å legge det bak seg om man vil samarbeide, sier han.

LES OGSÅ: Reagerer etter påstått Lagerbäck-krangling med Sørloth: - Håpløst og barnslig av Norge-sjefen

LEDEREKSPERT: Magne Lerø tror ikke konflikten har satt Lagerbäck mye tilbake. Foto: (NTB scanpix)

Lekkasjer



Nyheten om konflikten på et av spillermøtene etter Serbia-kampen sprakk etter lekkasjer til VG fra møtet.

John Arne Riise, Brede Hangeland, Markus Henriksen og Kjetil Rekdal er blant de som har slått alarm om en ukultur innad i landslagstroppen, og til slutt så NFF seg nødt til å komme med en uttalelse.

Det er et uvanlig ledelsegrep, ifølge Lerø.

- Den vanlige løsningen er at man sier «nå må ingen si noe». Det er ofte noe ledere griper til. Så valgte da Lagerback å gjøre det som ikke er så vanlig. Han sa «ja, det stemmer, vi hadde en konflikt, vi var uenige og jeg sa ting jeg ikke burde sagt der og da og sånn er det ofte», sier han før han fortsetter.

- Da innrømmet han at de hadde et problem, men samtidig gjorde han problemet mindre ved at han var åpen om det, og det er nøkkelen når du skal løse en konflikt. Enten kan man stille seg på hver side av skyttergraven og kritisere hverandre, eller så kan du innrømme at man har et problem, men at man skal klare å løse det.

Han har imidlertid bitt seg merke i at kapteinsteamet ved Stefan Johansen, Omar Elabdellaoui og Joshua King også har sendt ut en pressemelding, hvor de stiller seg 100 prosent bak Lagerbäck og Perry.

- Sørloth har jo gitt uttrykk for sitt syn, men det er Lagerbäck som virker å ha god støtte i spillerstallen for det han har sagt. De mente vel egentlig at Sørloth gikk for langt der og da, når han startet noe som kunne oppfattes som en ganske heftig meningsutveksling. Sørloth har fått markert seg, men så tipper jeg Lagerback er typen som sier «okay, du har fått sagt ditt og jeg har fått sagt mitt, så la oss bli ferdige med det». Jeg tror han har autoritet til å få lagt saken bak seg, for Sørloth har ingenting å vinne på å kjøre videre med det her.

Lerø forklarer at det er helt vanlig i konflikter at den ene parten fortsatt står for det h*n mener til tross for at begge parter har fått uttalt seg.

- Det kjennetegnes at man har hver sin versjon, sier han og antar at Lagerbäck ikke har noen intensjon om å fortsette konflikten med sin spiss.

- Det blir litt Sørloths valg, og han har fått markert seg. Når han er klar på at de er uenige, men kan samarbeide, er saken over. Det er han som har ballen. Om han vil fortsette å plukke på sin rett, så spiller han seg selv ut av banen, og det tror jeg ikke han er interessert i. Han hører hjemme på landslaget.

Ledereksperten forteller imidlertid at han ble overrasket da Sørloth gjennom sin agent Morten Wivestad rykket ut med en uttalelse torsdag ettermiddag.

- Jeg kjenner jo ikke disse menneskene, men man kunne kanskje tro at Sørloth var mer tjent med å tone saken ned. Istedet plukket han på hva han egentlig sa og hvordan han formulerte seg. Sånn sett har han gitt et innspill til at konflikten kan fortsette, sier han.

Han mener imidlertid konflikten nå er på et lavere punkt enn hva som var tilfellet tidligere.

- Jeg vil bli veldig overrasket om ikke de klarer å vinne ut av det her, og at det kommer en uttalelse hvor de sier at de har snakket sammen og er ferdige med saken.