Lederen av sveitsisk FIFA-etterforskning suspendert

Juristen som leder den sveitsiske etterforskningen av korrupsjon i FIFA og internasjonal fotball er blitt suspendert fra stillingen.

Det bekreftet statsadvokatens kontor i Bern fredag, etter at avisen Tages-Anzeiger skrev om det. Olivier Thormann ble suspendert forrige uke mens mistanker mot ham utredes. Det er ikke opplyst hva han mistenkes for.

Det er ikke første pinlige hendelse som rammer sveitsiske påtalemyndigheter i forbindelse med den høyprofilerte etterforskningen av FIFA.

Tidligere denne uken ble Rinaldo Arnold, en av de ansatte hos påtalemyndigheten, satt under etterforskning etter at Tages-Anzeiger skrev at han er blitt invitert til viktige fotballbegivenheter som VM i Russland og FIFA-kongressen i Mexico i 2016.

Arnold er ikke involvert i FIFA-etterforskningen, men han skal ha arrangert et møte mellom FIFA-president Gianni Infantino og en høytstående person hos påtalemyndigheten.

Den sveitsiske korrupsjonsetterforskningen startet da en rekke FIFA-ledere ble pågrepet i forkant av FIFA-kongressen i Zürich i 2015. Det skjedde etter anmodning fra amerikanske myndigheter som har sin egen etterforskning.

– Gjennomsnittlig varighet for en slik etterforskning er fire til seks år, og i kompliserte saker kan det vare enda lenger, har påtalemyndigheten opplyst.

