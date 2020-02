Lederthrilleren i Rosenborg: Valget er i gang

Klokken 20.45 startet siste runde i det som kanskje er tidenes mest spennende ledervalget i Rosenborg Ballklub.

LERKENDAL (Nettavisen): Da gikk valgkomiteens leder Stig Arne Westerhus på talerstolen for å presentere komiteens forslag på hvem som kan lede Rosenborg Ballklub (RBK) de neste to årene.

– Vi har fått høre mye. Det kan jeg love dere, sa Westerhus og viste blant annet til misnøye med at det ikke har vært utskiftinger i styret de siste fire årene.

Han presenterte deretter Trønderenergis konserndirektør Ståle Gjersvold som komiteens forslag på ny styreleder.

Vil kaste sittende leder

Som Nettavisen skrev torsdag morgen, kommer sittende styreleder Ivar Koteng til å ta opp kampen mot Gjersvold.

Men han blir ikke valgt uten kamp.

Allerede i første innlegg etter Westerhus, gikk Tor Kleveland og spurte om årsmøtet er klar til å kaste styrelederen.

LEDERKANDIDAT: Ståle Gjersvold som i det daglige er konsernsjef i Trønderenergi ble møtt med avmålt applaus da han gikk på talerstolen for å presentere seg selv for årsmøtet. Foto: STEIN NERVIK

– Han overtok en rusten klubb med en rusten økonomi. Åtte år senere er fasiten syv mesterskap og fem deltakelser i Europa League, sa Kleveland og foreslo Ivar Koteng som motkandidat til Ståle Gjersvold.

Munnhuggeri med Eggen

At det er mye følelser i sving, kom til syne i det neste innlegget da medlem Erling Ness havnet i munnhuggeri med trenerlegenden Nils Arne Eggen.

– Jo, dette stemmer, smalt det fra Ness da Eggen fra salen kommenterte Ness sin påstand fra talerstolen om at Koteng hadde kostet klubben 30 millioner kroner.

En time ut i debatten gikk valgkomiteens lederkandidat Ståle Gjersvold på talerstolen. Han fortalte at han alltid har vært opptatt av verdier, og fortalte hvorfor han i sin tid sluttet i Statoil etter 19 år i selskapet.

– Jeg kunne ikke fortsette fordi selskapet ikke var opptatt av åpenhet, sa Gjersvold og sa hans mål var å bidra til at klubben finner tilbake til sine grunnverdier.

Neste mann til å ta ordet, var Nils Arne Eggen. Han hadde følgende beskjed til Gjersvold:

– Di tid kjæm, sa Eggen og uttrykte sin støtte til sittende leder av Ivar Koteng.

Men allerede før årsmøtet kom frem til ledervalget, ble noe av spenningen tatt ut.

I forbindelse med et forslag om å endre klubbens lover, benyttet Kristian Norheim, som er klubbens advokat, anledningen til å kommentere debatten rundt den tredje lederkandidaten Tore Strømøy.

PÅ PLASS: Trenerlegenden Nils Arne Eggen var som vanlig til stede på klubbens årsmøte. Her hilser han på Rosenborgs keepertrener Jørn Jamtfall (ryggen til). Foto: STEIN NERVIK

Hans kandidatur ble lansert onsdag ettermiddag, men kort tid etter ble det klart at at han ikke hadde vært medlem den siste måneden før årsmøtet. Noe man i følge klubbens lover må være for å være valgbar.

Strømøy ikke valgbar

– Så kan man si at det er fritt frem for årsmøtet å endre lovene. Det er bare ett problem. NIFs (Norges Idrettsforbund) lovnorm sier også at man må være medlem i minst én måned før årsmøtet. Da oppstår det lovstrid, og da er det NIFs lovnorm som gjelder, sa Norheim.

Det var et rekordstort antall medlemmer som møtte frem for å overvære årsmøtet på Scandic Lerkendal torsdag kveld. Nettavisen møtte flere personer i salen som har vært medlemmer i klubben i flere tiår. Likevel var dette første gang de valgte å delta på klubbens årsmøte.

Som ett medlem sa det til Nettavisen noen minutter før møtet startet:

– I år måtte jeg bare komme og få med meg intrigene.

ENORM INTERESSE: Mer enn 600 medlemmer deltar på årets årsmøte i Rosenborg. Foto: STEIN NERVIK

Det rekordstore fremmøtet skapte også hodebry for arrangørene minuttene før Ivar Koteng åpnet møtet klokken 19.

Blir kvinneklubb

I salen hvor årsmøtet ble avholdt, er det bare tillatt med 750 mennesker. Med godt over 650 forhåndspåmeldte var det flere som en stund fryktet at det ville komme.

Det gikk bra. Og før ledervalget fikk avslutte kvelden, rakk årsmøtet å vedta at Rosenborg skulle inngå et samarbeid med Trondhims Ørn som fra nå av skal hete Rosenborg Ballklub kvinner.

Eller som Ivar Koteng sa det da hen presenterte forslaget:

– Dette er egentlig kveldens viktigste sak. Men den har druknet litt i forkant, kan du si.