Lee ble første døve spiller med seier på ATP-touren

Lee Duck-hee hørte ikke publikums jubel etter at han skrev tennishistorie mandag. 21-åringen ble første døve spiller som har vunnet en kamp på ATP-touren.

– Folk pleide å gjøre narr av meg for funksjonshemningen min. De sa at jeg ikke burde spille, sa sørkoreaneren ifølge ATPs nettsted etter at han slo sveitsiske Henri Laaksonen 7-6 (7-4), 6-1 i 1. runde i turneringen i Winston-Salem.

– Det har definitivt vært vanskelig, men mine venner og familien har hjulpet meg å klare det. Jeg ville vise alle andre at jeg kunne få det til.

Da Lee var to år gammel, ble det diagnostisert at han er døv. Han spiller uten å kunne høre linjedommernes rop eller hoveddommers instrukser, deriblant om stillingen. Han stoler på signaler fra sitt eget støtteapparat.

Han har imponert andre spillere, deriblant tidligere verdensener Andy Murray.

– Når jeg spiller, gir lyden meg informasjon om hvor hardt slaget er og hva slags spinn ballen får. Ørene er veldig viktige for en tennisspiller, og det han har klart er enormt imponerende, sier han om Lee.

– For å gjøre det han har greid uten å høre kreves sinnssyke ferdigheter og sinnssykt talent, sier Tennys Sandgren.

– Mitt budskap til andre hørselshemmede er at de ikke skal miste motet. Prøver man hardt nok, kan man greie hva som helst, sier Lee.

Lee kan ikke tegnspråk ettersom han lærte å lese på lepper da han var barn. Som tennisproff, der fellesspråket er engelsk, byr det på problemer. Blant annet gjør det at pressekonferanser blir en innviklet affære. Etter kampen mot Laaksonen oversatte en tolk spørsmålene til koreansk. Så gjentok Lees forlovede Soo-pin dem på koreansk til ham, før hun gjentok hans svar til tolken, som oversatte det til engelsk.

Lee, som er nummer 212 på ATP-rankingen, møter 3.-seedede Hubert Hurkasz i neste runde.

