Leeds avgjorde på tampen. Sheffield med marerittstart på sesongen

Patrick Bamford satte inn nådestøtet tre minutter før full tid og sikret seieren for Leeds. For Sheffield ble marerittstarten på årets sesong forverret.

SHEFFIELD UNITED - LEEDS 0-1:

Etter syv mål på to kamper så det ut til at Leeds skulle gå målløse av banen for første gang denne sesongen.

Men Patrick Bamford ville det annerledes. Tre minutter før full tid fikk Leeds-spissen stå helt umarkert i boksen og han headet inn 1-0 til Leeds.

KUNNE JUBLE: Patrick Bamford ble matchvinner for Leeds tre minutter før full tid. Foto: Alex Livesey (Pa Photos)

Det betyr at Leeds har fått en bra start på sesongen, med seks poeng etter tre kamper.

Men for Sander Berges Sheiffield United går det tyngre. Søndagens tap betyr at laget har både 0 poeng og 0 scoringer etter tre kamper.

Ny Sheffield-nedtur

Men mot Leeds var Sheffield United veldig nærme å få hull på byllen. Spesielt Lundstram kommer nok til å sove litt dårlig etter å ha misbrukt en enorm mulighet i første omgang.

Etter at Sheffield United rullet opp mesterlig på venstresida leverte McGoldrick en flikk som gjorde at man kunne lure på om han hadde skiftet navn til McMessi et lite øyeblikk.

Men dessverre for McGoldrick og Sheffield så klarte ikke Lundstram å få ballen i mål fra kort hold etter den geniale flikken. En fantastisk redning av Meslier i Leeds-buret skal også ha sin del av æren for at det ikke ble mål.

I pausen fikk Sander Berge skryt av TV 2 sin ekspert Trevor Morley for å vise fin ro med ballen og for å ha løpt mye. Likevel savnet Morley litt mer killerinstinkt av den norske landslagsspilleren de gangene han avanserte fremover i banen med sine lange klyv.

Intense åpningsminutter

Søndagens Yorkshire-derby mellom Sheffield United og Leeds var klubbenes første møte i den øverste divisjonen siden 1994.

Og i åpningsminuttene så det ut som to klubber som hadde gledet seg til å møte hverandre. Tempoet var høyt og spillet gikk mye frem og tilbake, men hverken Ayling sin suser fra 20 meter etter fem minutter eller Lundstram sin farlige mulighet minuttet etter endte opp i nettmaskene.

Etter noen hektiske åpningsminutter roet kampen seg, før Lundstram fikk en gyllen mulighet etter halvtimen spilt. Osborn slo et fint innlegg langs bakken fra venstrekanten, som McGoldrick på elegant vis flikket videre til Lundstram. Fra kort hold fikk Lundstram avslutte, men Meslier vartet opp med en fantastisk redning.

Og bare to minutter senere var det Leeds som fikk en stor mulighet. Bamford ruvet høyest i feltet på et innlegg, men headingen gikk en liten halvmeter over mål etter å ha hatt retning mot krysset.

Før dommeren blåste av til pause fikk begge lagene en sjanse hver. Ramsdale hindret en god avslutning fra Dallas, før Baldock sitt forsøk ble mesterlig reddet av Meslier noen minutter senere.

MÅLLØST TIL PAUSE: Marcelo Bielsa har i starten av Premier League-sesongen sett Leeds score mange mål, men mot Sheffield United klarte ikke spillerne hans å få hull på byllen i første omgang. Foto: Alex Livesey (AFP)

Tafatt start

Der første omgang åpnet med angrepsvillig og gøyal fotball kunne ikke det samme bli sagt om starten av andre omgang.

Men etter hvert kom mulighetene i andre omgang også. Leeds presset høyt og vant ballen i en farlig posisjon, men Bamford sin avslutning fra skrått hold ble reddet forholdsvis greit av Ramsdale i Sheffield United-buret.

Etter timen spilt kom Leeds til en stor mulighet. Dallas kom alene med keeper, rundet Ramsdale, men avslutningen hans ble for løs, så Basham rakk hjem i tide og fikk beinet ballen unna en meter fra mållinjen.

I det 82. andre minutt kom Sheffield uhyre nærme scoring. Etter en corner havnet ballen midt i feltet og Robinson fikk en fot på ballen. Men fra fire meter satte han ballen noen centimeter til side for mål.

Tre minutter før full tid skulle det det endelig bli mål. Bamford fikk stå helt umarkert i boksen og headet inn 1-0 til Leeds.

I neste runde venter Manchester City for Leeds, mens Sheffield United skal opp mot Arsenal neste søndag.