Leeds kan juble for opprykk fredag

Mye skal til om ikke Leeds rykker opp til Premier League. Torsdag ble det 1-0-seier over bunnlaget Barnsley. Nå mangler kun ett poeng for å sikre opprykket.

Det var topp mot bunn på Elland Road torsdag. Etter 90 minutter var det imidkertid bare ett selvmål som skilte lagene. Poengene gikk dermed til hjemmelaget.

Leeds mangler fortsatt det ene poeng for formelt å sikre seg opprykket, og for å ta steget tilbake blant de beste igjen. Klubben har vært langt nede etter at de forsvant fra Premier League for 16 år siden.

Champagnen kan sprettes allerede fredag dersom serietoer West Bromwich taper poeng borte mot Huddersfield. Laget står med 82 poeng og med 83 poeng vil de være fire poeng bak Leeds med en kamp igjen å spille. Da vil også Brentford på 81 poeng ha en teoretisk mulighet til å gå fordi WBA.

Etter en snau halvtime kom det som skulle bli avgjørelsen i torsdagens kamp på Elland Road. Barnsley-stopperen Michael Sollbauer var uheldig å sette ballen i eget nett.

Flere mål ble det ikke.

(©NTB)