Leeds klar for Premier League etter West Bromwich-tap

Premier League er neste stopp for den gamle storheten Leeds. Det ble klart etter at West Bromwich tapte 1-2 for Huddersfield.

Leeds trengte ikke engang å spille selv for å bli klare for det øverste nivået i England for første gang på 16 år.

Opprykket ble et faktum etter at West Bromwich tapte 1-2 borte for Huddersfield fredag kveld. Gjestene i grønt og gult hadde flere store muligheter på tampen til å score etter at de utlignet til 1-1 like før pause, men klarte ikke å snu oppgjøret.

Isteden var det Emile Smith-Rowe som banket inn 2-1 til hjemmelaget alene med Sam Johnstone etter 86 minutter. Det ble også sluttresultatet.

Leeds på tabelltopp med 87 poeng kan nå ikke bli noe dårligere enn nummer to i mesterskapsserien. West Bromwich er fortsatt på andreplass med 82 poeng etter fredagens tap for Huddersfield, men med fem poeng opp og bare en kamp igjen kan ikke Slaven Bilic' menn innhente Marcelo Bielsa & co.

Brentford på 3.-plass med 81 poeng kan ta igjen Leeds, men det kan ikke lenger West Bromwich. Leeds vinner mesterskapsserien med poeng i en av de to siste kampene.

1. divisjon i 2010

Opprykket gjør at det blir første gang Leeds er på det øverste nivået i England siden 2004. I 2010 spilte de på tredje nivå, mens det så sent som i 2018 ble en svak 13.-plass i mesterskapsserien.

Etter den skuffende 2017/18-sesongen hevet mange øyenbrynene da argentinske Marcelo Bielsa ble hentet inn som trener. Han hadde tidligere trent storklubber som Athletic Bilbao, Marseille og Lazio, samt det argentinske landslaget.

Tap for Derby i playoff i 2019

I argentinerens første sesong ble det 3.-plass og playoff om opprykk til Premier League. Der tapte de 3-4 sammenlagt for Derby i semifinalen.

Nå er de endelig klare for spill i Premier League.

Frank Strandli (1993-1994), Gunnar Halle (1996-1999), Tommy Knarvik (1997-2001), Alf-Inge Haaland (1997-2000) og Eirik Bakke (1999-2006) har tidligere spilt for Leeds.

Halle, Haaland og Bakke har spilt Premier League-kamper for klubben.

Leeds har fortsatt to kamper igjen - mot Derby borte og Charlton hjemme.

