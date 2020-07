Leeds-manager Marcelo Bielsa får gate oppkalt etter seg

Etter at Leeds United vant seriegull og rykket opp til Premier League har en gate i den nordengelske byen fått navnet Marcelo Bielsa Way.

Gatenavnet er en hyllest til manageren som endelig fikk laget tilbake i den engelske toppligaen etter 16 års ventetid.

I tillegg har gaten Trinity Leeds, som ligger bak Marcelo Bielsa Way, midlertidig endret navn til Trinity Leeds United. Navnet vil stå i en hel måned for å feire opprykket.

Leeds trengte ikke engang å spille selv for å bli klare for det øverste nivået i England. Opprykket ble klart etter at West Bromwich tapte 1-2 for Huddersfield fredag og seriegullet var i boks da Brentford tapte 0-1 for Stoke lørdag.

Det nye gatenavnet skal være en påminnelse til hele byen om den store prestasjonen.

– Dette er et fantastisk øyeblikk for byen, og vi er glade for å kunne ta del i feiringen når Leeds United returnerer til Premier League, sier direktør i Trinity Leeds David Maddison til Sky Sports , og fortsetter:

– Gatenavnet er en påminnelse til fans og besøkende fra hjemlandet hans Argentina om lagets fantastiske prestasjon.

(©NTB)