Leeds sjokkerte Manchester City og sikret ett poeng

Leeds var ikke langt unna å stjele alle poengene hjemme mot Manchester City i Premier League lørdag. Opprykkslaget imponerte i kampen som endte 1-1.

Marcelo Bielsas menn lot seg ikke skremme av stjernespillere som Kevin de Bruyne og Raheem Sterling. Opprykkslaget viste hva de er kapable til fremover på banen og klarte å ta med seg ett poeng fra oppgjøret.

Sterling var som vanlig farlig frampå. Etter kvarteret spilt fintet han seg inn mellom Leeds-forsvaret og satte inn 1-0.

Utover i 2. omgang våknet Leeds og gjorde det mange lag ikke har klart. Opprykkslaget hadde ballen mer enn ballsikre Manchester City.

Hjemmelaget fikk belønning for strevet like før timen spilt etter at City-keeper Ederson rotet med en klarering. Den utnyttet Rodrigo og satte inn utligningsmålet.

Begge lag presset på for seier, men det ble ingen flere mål i Leeds. City, som tapte for Leicester i forrige runde, ligger dermed på 10.-plass i ligaen, mens Leeds er på femteplass.

Driblesterke Sterling

Kevin de Bruyne prøvde seg på en frekkis ved et frispark fra langt hold etter fire minutter spilt. Da alle trodde belgieren skulle legge inn, skjøt han mot nærmeste hjørne og traff metallet.

Etter kvarteret spilt fintet Sterling seg fri og la inn 45 grader til Riyad Mahrez. Etter at Leeds-Keeper Illan Meslier var fintet ut, var det bare en vegg av Leeds-spillere som sto mellom Mahrez og 1-0 til City. 29-åringen traff ikke nettet, men skjøt rett i den hvite muren.

Minuttet senere var Sterling i gang med mer dribleri og magi langs venstrekanten. 25-åringen fintet seg innover i boksen og curlet inn ledermålet forbi en utspilt Meslier.

Aymeric Laporte var nær 2-0 med pannebrasken fem minutter senere, men ballen forsvant utenfor stengene.

Sjanser på sjanser

Like før pause var Leeds svært nær ved å utligne. Svakt forsvarsspill av Benjamin Mendy endte med at ballen ble snappet opp av Luke Ayling, som på lekkert vis dro av en taklende City-spiller før Ederson fikk avverget skuddet.

Hjemmelaget var påskrudd i 2. omgang og straffet et Manchester City-lag som så ut til å slappe litt av.

Marcelo Bielsas menn trykket på med angrepsbølge på angrepsbølge og fikk belønning for strevet like før timen spilt ved Rodrigo Moreno. Ederson bommet kraftig på en klarering av et hjørnespark og bokset ballen rett ned i beina til 29-åringen, som enkelt trillet inn utligningen.

Om ikke Leeds-spillerne hadde tro på at de kunne slå Guardiolas mannskap, fikk de i hvert fall troen etter utligningen. Vertene stormet mot Ederson gang på gang og var nære å ta ledelsen ved et nytt Rodrigo-mål. Brasilianeren klinket til med en heading mot landsmann Ederson, som akkurat fikk presset ballen i tverrliggeren og ut.

Like etter våknet Sterling og burde ha satt inn ledermålet til City. Vingen kom alene mot Meslier, men var for treg og ubesluttsom i avslutningsøyeblikket.

Sjansene florerte utover i andre omgang i begge ender av banen, men scoringene uteble.

Den skuffende sesongåpningen vedvarer for Manchester City, mens Leeds viser at de har tenkt å forbli i den øverste divisjonen i engelsk fotball.

