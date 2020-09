Leeds-stjernen tatt på senga av Haaland. Nå avslører han hva som ble sagt

Draktbyttet vakte oppsikt etter oppgjøret mellom Norge og Nord-Irland.

Det var en bestemt Erling Braut Haaland som etter Norges 5-1-seier over nordirene byttet drakt med Leeds United-spiller Stuart Dallas.

TV-kameraene fanget opp situasjonen som gledet en rekke Leeds-supportere.

Selv nektet imidlertid Haaland for at draktbytte hadde noe med hans velkjente Leeds-sympatier.

- Jeg synes han var en god spiller, og det var det, sa Haaland i et intervju med rettighetshaver TV 2 etter kampen.

- Det hadde ingenting å gjøre med at han spiller for Leeds?

- Nei, jeg synes han var den beste spilleren utpå her i dag, så derfor, svarte Haaland med et smil.

Avslører hva som ble sagt



Leeds-stjerne Dallas har imidlertid en litt annen versjon av hendelsen.

For i intervju med nyhetsbyrået PA legger ikke nordiren skjul på at Haalands Leeds-interesse var årsaken til draktbyttet.

- Det er åpenbart en kobling til Leeds, men jeg hadde ikke trodd at han ville bytte drakt med meg, sier Dallas.

Leeds-profilen røper også at Haaland kom med lykkeønskninger da de snakket sammen.

- Det er hyggelig at han følger med på Leeds og han ønsket meg lykke til i Premier League. Det sier mye om hva slags person han er, forteller Dallas.

Nordiren skryter samtidig over Haalands prestasjon i mandagens landskamp der nordmannen scoret to av målene i Norges 5-1-seier.

- Han var helt utrolig. Han er bare 20 år og han har en stor fremtid foran seg... kanskje kommer han til Leeds en dag, sier Dallas.

LEEDS-KLEM: Stuart Dallas og Erling Braut Haaland fant tonen etter kampen. Foto: Liam McBurney (Pa Photos)

Gledet Leeds-fansen

Det gjenstår å se om det eventuelt vil skje. Som Nettavisen skrev tidligere denne uken, gledet Leeds-fansen seg over mandagens lille hendelse.

Svend Anders Karlsen-Moum, som sitter i styret i Leeds' norske supporterklubb, mener Haalands handling sa mer enn ungguttens ord.

- Leeds-fansen har for lengst fått med seg at han har en Leeds-historikk, han er født der og har en far som har spilt i klubben og er en slags kulthelt. Han har jo også uttalt at han drømmer om å vinne ligaen med Leeds, og det skal ikke så mye mer til før du tenner en stor gnist hos supporterne da

Og legger til:

- Draktbyttet var en hyggelig gest til Leeds-fansen når du ikke kan være Leeds-spiller selv. Og så håper vi det er enda et frø som er sådd for en fremtid i Yorkshire, sier Karlsen-Moum.

- Drømmen er å vinne PL med Leeds

Flere av de engelske avisene har, som både The Mirror og Daily Mail, har for lengst bitt seg merke i et intervju Haaland gjorde med lokalavisen Romsdal Budstikke i februar 2017.

- Jeg ønsker å bli best mulig. Drømmen er å vinne Premier League med Leeds, sa Haaland i intervjuet.

Leeds United er denne sesongen tilbake igjen i Premier League og møter Liverpool i deres første seriekamp førstkommende lørdag.

Kampen spilles på Anfield og har avspark klokken 18.30.

Vi kan ikke utelukke at en 20-åring fra Jæren vil følge godt med.