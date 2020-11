Legen som opererte Maradona forsvarte delingen av «det siste bildet»: - Det var avtalt med Diego

Legen Leopoldo Luque delte et bilde av seg selv og Diego Maradona etter den siste operasjonen.

Kort tid etter å ha vært gjennom en hjerneoperasjon i starten av november skal Diego Maradona ha insistert på å forlate sykehuset nord for Buenos Aires.

Hans private lege Leopoldo Luque sørget imidlertid for at fotballegenden ble værende på sykehuset i åtte dager før han ble skrevet ut.

- Han kan være veldig, veldig vanskelig å håndtere, men denne gangen må vi stå imot, sa Luque til Marca i starten av november.

I etterkant av operasjonen delte Luque et bilde av seg selv og Maradona - et bilde som ifølge argentinske Clarin skapte diskusjoner innad i Maradona-familien.

Etter at bilde ble publisert, forsvarte Luque bildedelingen med at det var avtalt med Maradona selv.

- Jeg vil beklage til de som ble fornærmet eller følte at det ikke var passende. Jeg tenkte aldri å skape noen form for konflikt. Jeg trodde at dette bildet ville bli akseptert av alle, sa Luque.

- Bildet ble avtalt med Diego. Jeg vil avklare at det ikke var bare min beslutning. Det var ikke noe jeg bestemte alene, sa Luque videre.

Etter inngrepet har Maradona oppholdt seg i et hus i Tigre, der han tidlig onsdag ble rammet av hjertestans og døde.

Clarin skriver at Maradonas familie la merke til at han de siste dagene virket nervøs og urolig. Ifølge avisen vurderte familien å sende ham på behandling på Cuba, der han tidligere vært på rehabilitering for alkoholmisbruk.

Etter fotballegendens bortgang har Argentinas president Alberto Fernandez erklært tre dagers landesorg.

