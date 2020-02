Legende med oppsiktsvekkende utspill: - Klopp fortjener ikke å bli årets manager

Liverpool har stø kurs mot sin første ligatittel på 30 år, men nå får en annen Premier League-manager skryt for å ha gjort en bedre jobb enn Jürgen Klopp.

Den oppsiktsvekkende uttalelsen kommer fra Arsenal-legenden Lee Dixon. Han spilte over 600 kamper for londonklubben og vant Premier League i 1998 og 2002.

Til tross for at Jürgen Klopp og Liverpool topper tabellen i Premier League i suveren stil, hele 22 poeng foran Manchester City, og fortsatt har til gode å tape i ligaen denne sesongen, så mener Dixon at det er en annen manager som har imponert mer.

LES OGSÅ: Pochettino føler seg klar for ny jobb. Åpen for Premier League-retur

Han sikter til Sheffield United-sjef Chris Wilder. Laget som rykket opp før denne sesongen ligger per nå på en imponerende femteplass i Premier League. Etter 25 kamper har laget 39 poeng, riktig nok 34 poeng bak Liverpool på topp, men ifølge Dixon har Wilder klart dette mot alle odds, mens Liverpool var blant favorittene.

- Har gjort en bedre jobb enn Klopp



Det mener tidligere forsvarsspiller Dixon er en større prestasjon av Wilder, enn det Klopp har fått til med Liverpool denne sesongen, og konkluderer med at Wilder bør utnevnes til årets manager i Premier League i kåringen mot slutten av sesongen.

- Vi kan argumentere for at han har gjort en bedre jobb enn Klopp, sier Dixon til Premier Leagues egen TV-kanal, gjengitt av The Mirror.

HAR IMPONERT: Sheffield United-manager Chris Wilder. Foto: Danny Lawson (Pa Photos / NTB scanpix)

- Det stedet (Sheffield) ser ut til å «puste hardt arbeid», men det gir seg selv, det er en selvfølge. Du får ikke skryt for å snu rundt på noe slik, for det å arbeide hardt, det er faktisk jobben din, mener den tidligere Arsenal-backen.

LES OGSÅ: Hevder Solskjær og United skal hente minst tre spillere: Lokalavisen lanserer fem aktuelle navn

Det er dermed noe helt annet enn arbeidsmoralen til Wilder og hans Sheffield United-gutter som har imponert Dixon mest.

- Måten de spiller på, taktikken, det er noe som har overrasket mange. Så derfor mener jeg at han (Wilder) bør være der oppe, øverst på listen, sier han.

Verdt å merke seg er det at da skotske George Burley i 2001 ledet et nyopprykket Ipswich til en femteplass på første forsøk i Premier League, ble han kåret til årets manager i ligaen. Sir Alex Fergusons Manchester United vant tittelen det året.

LES OGSÅ: Solskjær hyller Fernandes: - Hans hjerne er kjappere enn mange

Det hører for øvrig med til historien at Ipswich rykket ned sesongen etter.

Første på 30 år



Til tross for Dixons utspill, er det nok likevel Klopp som ligger best an med tanke på kåringen av årets manager i Premier League. Tyskeren har allerede sopet med seg fem av seks mulige priser som månedens manager denne sesongen.

Skulle han lede Liverpool til ligagullet, noe de altså er godt i rute til å klare, vil Klopp bli den første til å vinne ligaen med Merseyside-klubben på 30 år.

KLAR I SIN SAK: Tidligere Arsenal-spiller og ekspert Lee Dixon. Foto: Mike Egerton (Pa Photos / NTB scanpix)

De røde har også en rekke rekorder innen rekkevidde. Blant annet kan Manchester Citys poengrekord i Premier League, på 100 poeng i 2018, stå for fall.

LES OGSÅ: Andy Mitten: Hvorfor Manchester Uniteds tur til Marbella ikke kan sammenlignes med turene på 80-tallet (NA+)

Det er fortsatt 39 poeng å spille om denne Premier League-sesongen og Liverpool trenge rminst 28 av disse poengene for å ende på over 100.

Klopp og hans menn har muligheten til å plukke tre nye poeng lørdag da Liverpool gjester Norwich på Carrow Road. Sheffield United, som nå har norske Sander Berge i troppen, har spillefri den kommende helgen på grunn av vinterpausen.