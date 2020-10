Legende skeptisk til van de Beeks valg: - Burde ikke signert for United

Donny van de Beek har ikke fått noen drømmestart på oppholdet i Manchester United. Fotballegenden Marco van Basten mener 23-åringen vil angre på klubbvalget.

40 millioner pund skal Manchester United ha betalt for 23 år gamle van de Beek fra Ajax i sommerens overgangsvindu, men så langt har spilleren ikke etablert seg som noe førstevalg for manager Ole Gunnar Solskjær.

Van de Beek har så langt ikke startet en eneste kamp i Premier League for sin nye klubb.

Nå er det flere som stiller spørsmål til 23-åringens klubbvalg. Blant dem er den nederlandske fotballegenden Marco van Basten.

På den nederlandske TV-kanalen Ziggo Sport uttalte van Basten seg kritisk til landsmannens avgjørelse om å signere for den engelske storklubben.

- Donny skulle ikke ha dratt til Manchester United, sier van Basten ifølge Daily Mail.

- Når man er en god spiller så ønsker man å spille hver eneste uke. Det er virkelig ille for en spiller som Donny å kun spille seks-syv kamper dette det. Det oppleves som sjokkerende for din egen kamprytme, forteller legenden.

STOR STJERNE: Marco van Basten går for å være én av tidenes beste nederlandske fotballspillere. Foto: Dmitri Lovetsky (AP)

- Burde vært mer kritisk



Van de Beek hadde før overgangen til United imponert i flere sesonger for Ajax, og har vært koblet til en rekke store klubber i Europa.

Van Basten forteller at han hadde håpet at 23-åringen hadde mer tålmodighet når det kom til en overgang bort fra Ajax.

- Jeg vet at han tjener mye, mye mer enn han pleide, men som en toppspiller så må man være kritisk og se på sjansene for spilletid når man signerer for en ny klubb.

- Donny burde ha ventet på en bedre mulighet og signert for en annen klubb, konkluderer van Basten.

Evra reagerer

Den nederlandske fotballegenden er langt fra den eneste som stiller spørsmål til van de Beek-overgangen.

Tidligere United-profil Patrice Evra er kritisk til at Manchester United signerte 23 år gamle van de Beek.

- Jeg har ikke noe imot gutten, men hvorfor kjøpte vi ham? Han følger kampene fra tribunen hver gang. Vi trenger ham ikke - det er sannheten, uttalte Evra i TV-sendingen til Sky Sports i helgen.

FØLGER MED: Patrice Evra har fortsatt et stort hjerte for sin tidligere klubb Manchester United. Foto: Claude Paris (AP)

Også tidligere lagkamerat og nå Sky Sports-kollega Gary Neville synes overgangen er snodig.

- Det er et lite mysterium, sier Neville.

Han synes det er merkelig at klubben har brukt 40 millioner pund på van de Beek når han ikke skal brukes.

- Jo oftere han ikke starter og jo oftere han ikke kommer innpå, så begynner man å tenke, forteller Neville.

Van de Beek var ikke å se på banen da Manchester United spilte 0-0 hjemme mot Chelsea i Premier League lørdag.

Nå venter RB Leipzig i neste kamp for Solskjær og United i Champions League førstkommende onsdag.