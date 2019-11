Legenden Andrus Veerpalu (48) utestengt i fire år etter dopingskandale

Dopingskandalen fra Seefeld-VM øker i omfang. Flere i langrennsmiljøet har nå fått sine dopingstraffer.

Under en pressekonferanse i forkant av verdenscuppremieren i finske Ruka fredag ble det kjent at Andreas Veerpalu, Karel Tammjärv og Aleksej Poltoranin utestenges fra idretten i fire år på grunn av dopingskandalen som rystet langrennssporten under Seefeld-VM tidligere i år.

- Vi har gjort en grundig granskning rundt denne situasjonen, sier generalsekretær i det internasjonale skiforbundet, Sarah Lewis, på pressekonferansen.

Tidligere er det kjent at også Max Hauke og Dominik Baldauf fra Østerrike er utestengt i fire år som en følge av skandalen under mesterskapet.

Tre andre blir også utestengt: Estlenderen Algo Karp, den estiske treneren Mati Alaver og langrennslegenden Andrus Veerpalu, faren til Andreas Veerpalu, også han fra Estland.

Andrus Veerpalu er selv en legende innen langrennssporten. Han har blant annet OL-gull fra 15 kilometer både under lekene i 2002 og 2006. Han har også VM-gull fra 30 kilometer under VM i Lahti i 2001 og gull fra 15 kilometer under VM i Liberec i 2009.

Det gikk ofte dopingrykter om Veerpalu da han var aktiv, men estlenderen ble aldri avslørt for bruk av ulovlige midler.

Veerpalu utestenges også i fire år, på grunn av sin rolle i dopingskandalen. Det internasjonale skiforbundet vil ikke utdype dette nærmere.

- Jeg kan ikke gi flere detaljer om hvorfor Andrus Veerpalu utestenges, sier antidopingsjefen i FIS, Sarah Fussek, ifølge Expressen.

- Han er mistenkt for å ha brutt dopingreglene. Men her er vi ikke ferdig med granskningen enda, så vi kan ikke gi flere detaljer enn å gå ut med navnet hans, sier Fussek videre.

Antidopingsjefen kan imidlertid bekrefte at Veerpalu er mistenkt for å ha brutt reglene som leder, og ikke som utøver, i dette tilfellet.

Når det gjelder Algo Karp så har han tidligere innrømmet at han har dopet seg og han stenges ute i fire år. Treneren Mati Alaver stenges også ute i fire år.