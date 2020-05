Legenden åpner opp om Manchester City-eiernes oppkjøpsforsøk: - Hun sa hun var Liverpool-supporter

Graeme Souness avslører at Abu Dhabi-gruppen forsøkte å kjøpe Liverpool.

Det var under Sky Sports-programmet «The Football Show» at den tidligere Liverpool-kapteinen og manageren kom med avsløringen om Manchester Citys eiergruppe.

Ifølge Souness, som selv hadde Anfield som hjemmebane under storhetsårene 1978-1984, skal han ha hatt en samtale med Amanda Staveley i Dubai for flere år siden.

Møttes i Dubai

Staveley bistår i dag den Saudi-Arabiske eiergruppen som forsøker å kjøpe opp Newcastle, men i 2008 var hun involvert i Sheikh Mansours jakt på å kjøpe en fotballklubb i England.

- Jeg dro til Dubai for 12-13 år siden og bodde på Atlantis Hotell. Jeg kom dit tidlig på ettermiddagen og gikk rundt på hotellet med kona og sønnen min, før vi gikk på Nobu restaurant som var helt tom rett etter lunsj, sier Souness ifølge The Mirror.

Skotten beskriver deretter situasjonen som oppstod da han møtte på Staveley.

- På vei ut kom det noen bort og introduserte seg som Amanda. Hun sa hun var Liverpool-supporter. Underveis i samtalen sa hun at hun var ansvarlig for overtakelsen til Abu Dhabi-familien av Manchester City.

Graeme Souness snakket ut om Manchester City-eiernes oppkjøpsforsøk hos Sky Sports. Foto: Steven Paston (Pa Photos)

Amanda Staveley har vært og er sentral i flere oppkjøp av Premier League-klubber. Her fotografert på Anfield i 2008. Foto: Paul Ellis (AFP)

«Men for fem minutter siden sa du at du var Liverpool-supporter. Hvorfor tok du dem ikke med til Liverpool?», skal Souness ha svart.

- Hun sa: Jeg prøvde og prøvde, men Gillett og Hicks (Liverpools tidligere eiere journ anm) var så vanskelige å ha med å gjøre. Så vi droppet det og gikk til slutt, minnes Souness.

Forretningskvinnen bistod som megler da Abu Dhabi-gruppen kjøpte seg inn i Manchester City.

Ble ikke noe av

Det var på den tiden godt kjent at «Dubai International Capital-group» som på den tiden ble ledet av Sheikh Mohammed, som er nåværende City-eier Sheikh Mansours svigerfar, nærmet seg en avtale om å kjøpe 49 prosent av Liverpool. Staveley var ifølge rapportene på den tiden tiltenkt en rolle i klubbens styre, skriver Mirror.

Staveley var blant annet tilstede under Liverpools Champions League-oppgjør mot Chelsea på Anfield i 2008. Kampen endte 1-1 etter et selvmål av John Arne Riise fem minutter på overtid.

Avtalen skal altså ha falt igjennom på grunn av at det skal ha oppstått flere problemer med Hicks og Gillett. De to eierne skal på dette tidspunktet ha gått tom for penger. De ble i 2010 enige med Fenway Sports Group om et salg.

De amerikanske eierne har de siste ti årene bygget opp klubben til å bli en stormakt i europeisk fotball igjen.

Nytt forsøk

Staveley er i disse dager involvert i nok et oppkjøpsforsøk i Premier League. Hun skal sammen med flere andre investorer, har en intensjon om å kjøpe Newcastle.

Det er Saudi-Arabias nasjonale fond (PIF) med representant Yasir Al-Rumayyan i spissen som planlegger å sikre seg 80 prosent av eierskapet, mens Amanda Staveley og brødrene David og Simon Reuben vil fordele de resterende 20 prosentene.

Saudi Arabias kronprins Mohammad bin Salman vil kjøpe Newcastle. Foto: Victoria Jones (Pa Photos)

Det er ventet at Yasir Al-Rumayyan vil bli klubbens nye styreformann dersom de lykkes med oppkjøpet.

Det saudiarabiske statsfondet (PIF), som styres av Kronprins Mohammed bin Salman.

Avisene skriver at prislappen for Newcastle United trolig vil ligge på cirka 340 millioner pund - cirka 4,4 milliarder kroner etter dagens kurs.