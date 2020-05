Legenden Lewis skal trene tysk verdensmester

Den tyske lengdehopperen Malaika Mihambo (26), som er regjerende verdens- og europamester, flytter til USA for å bli trent av selveste Carl Lewis.

Lewis er for de fleste kjent som en mester innen både sprint og lengdehopp. Han vant OL-gull i lengde i fire mesterskap på rad fra 1984 til 1996. 58-åringen vant også fem OL-gull i sprint, to av dem stafetter med USA, samt en rekke andre titler.

Siden 2018 har amerikaneren vært friidrettstrener på Houston-universitetet i Texas. Mihambo sier til avisen Bild at hun tror at Lewis og sprinttreneren Leroy Burrell kan gjøre henne til en bedre utøver, og hun planlegger å flytte til Houston allerede i sommer.

– Han er århundrets friidrettsutøver. Jeg beundrer det han fikk til i sprint, stafetter og lengde, sier Mihambo.

Vil utvikle seg

– Jeg ønsker å utvikle meg som utøver og som person. Og det er greia i det miljøet. Carl Lewis og Leroy Burrell, som blir min sprinttrener, har vært i verdenseliten i mange år. Jeg kan lære mye av dem fordi de fulgte den samme veien, sier tyskeren.

Burrell var aktiv i samme periode som Lewis. Han satte verdensrekord på 100 meter to ganger, men vant aldri noe individuelt gull internasjonalt. Han løp imidlertid sammen med Lewis for USAs lag på 4 x 100 meter stafett som tok VM-gull i 1991 og OL-gull året etter.

Sprint?

Malaika Mihambos trenerskifte kan antyde at hun også vil forsøke seg i sprintøvelser. Hun tok VM-gull i Doha i fjor med et hopp på 7,30 meter etter å ha dominert hele sesongen. Hun blir en naturlig favoritt inn mot OL i Tokyo som er utsatt til 2021.

Tyskeren har hatt snakket med 58-åringen Lewis via videolink, og hun sier at de første samtalene har vært «inspirerende».

– Det er på tide med noe nytt. Nå er tiden inne for et slikt stort steg, sier hun og legger til at hun flytter til Texas i august dersom ikke reiserestriksjoner nekter henne det.

