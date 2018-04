Legender fjernes fra Stanley Cup-trofeet

Udødelige navn som Gordie Howe, Bobby Hull og Maurice Richard fjernes i vår fra Stanley Cup-trofeet. Det gjøres plass til nye generasjoner ishockeystjerner.

Alle som er med å vinne NHL-tittelen får navnet sitt inngravert på trofeet, men for å unngå at det blir for stort og tungt til at vinnerlagets kaptein kan løfte det og bære det rundt på isen må tidligere vinnere til slutt fjernes. I år skjer det med alle som vant Stanley Cup i årene 1954 til 1964.

– Enkelte liker dårlig at store navn blir borte, men slik er tradisjonen, sier Mike Bolt, som er blant trofeets ledsagere på dets årlige rundreise i verden til alle vinnerlagets spilleres hjemsteder.

– Trofeet kan ikke bli større enn det er. Ellers kunne vi ikke fortsette å reise rundt med det.

Vokst

NHL-trofeet var snaut 20 centimeter høyt da det i 1892 ble donert av Lord Stanley, daværende generalguvernør i Canada. Siden har det vokst lag for lag til det minner om en bryllupskake som er nesten en meter høy.

Under det opprinnelige trofeet har det vokst ut seksjoner med plass ikke bare til vinnerklubbenes navn, men til alle deres spillere, trenere og noen ledere. På hver seksjon er det plass til omtrent 13 års mesterlag.

Det øverste båndet forsvinner i løpet av ukene som kommer. Det skal rettes ut og utstilles i Hall of Fame i Toronto sammen med to tidligere bånd som inneholdt mesterlagene i 1927–40 og 1941–53.

Utløpsdato

En spillers navn, som i utgangspunktet skulle være på trofeet til evig tid, står der i praksis maksimalt i 65 år.

– Ofte møter jeg spillere fra 1970- eller 1980-tallet, og de spør meg alltid «hvor mange år har jeg igjen på trofeet?» Noen av dem regner på det og kommer til at de neppe lever når navnet fjernes, men noen som var unge da de vant opplever det, sier Bolt.

Han har med seg trofeet på en turné i forkant av årets sluttspill, og han ledsager det når hver spiller på vinnerlaget i løpet av sommeren får en dag med trofeet i en by etter eget valg, uansett hvor i verden det er. Han sier at Stanley Cup-trofeet har en egen effekt på ishockeyfans.

– Jeg har sett voksne menn gråte når de ser det. De kan ikke tro at de er så nær det. Alle er glade når trofeet er der, sier han.

