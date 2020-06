Legene melder om «positive tegn» for Zanardi

Tilstanden er stabil for racerføreren og parasyklisten Alex Zanardi etter den alvorlige håndsykkelulykken fredag. Legene mener det er et positivt tegn.

– Håpet stiger etterhvert som tiden går og tilstanden fortsatt er stabil. Det betyr at det ikke har kommet tilbakeslag, og det er veldig positivt, sier Sabino Scolletta, som er leder av intensivavdelingen ved sykehuset i Siena der Zanardi er innlagt.

Zanardi pådro seg svært alvorlige hodeskader da han under et håndsykkelløp fredag mistet kontrollen i en utforbakke og kolliderte med en trailer. Han har en rekke brudd i ansiktet, og legene frykter for synet hans.

53-åringen ble fløyet til sykehus, og fredag ble han operert i tre timer. Det var komplisert nevrokirurgi som ble utført. Etterpå ble han lagt i kunstig koma med respirator.

– Vi kan ikke utelukke komplikasjoner, men det ser mye bedre ut enn da han kom hit, sa Scolletta.

Italienske myndigheter har innledet gransking av omstendighetene rundt ulykken.

