Lehne Olsen kaller LSKs første triumf på nesten ett år for en «drittseier»: - Kjente på det

LSK fikk en god start i sin jakt på opprykk tilbake til Eliteserien.

GRORUD-LILLESTRØM 0-1

GRORUD (Nettavisen): Lillestrøm sikret seg sin første seier under sin nye tilværelse i OBOS-ligaen da de slo Grorud fredag kveld.

Ikke siden 1974 har laget fra Romerike spilt på det nest øverste nivået i Norge.

Trepoengeren sørget Fredrik Krogstad for med sin scoring midtveis ut i den andre omgangen, i et ufyselig regnvær øverst i Groruddalen i hovedstaden.

Matchvinneren er selv fra området og møtte flere kjente i fredagens kamp.

- Det er spesielt å møte bestekompiser som jeg ikke har spilt med og mot på veldig mange år, så det var veldig gøy og veldig viktig at vi drar herfra med tre poeng. Ekstra gøy at jeg blir matchvinner, sier Krogstad til Nettavisen etter kampen.

VIKTIG: Fredrik Krogstad sendte Lillestrøm i føringen mot Grorud. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Uvante omgivelser

LSK har utnevnt Thomas Lehne Olsen til sin nye kaptein denne sesongen.

Klubblegende Frode Kippe la skoene på hylla etter nedrykket, dermed har klubbens kanskje viktigste spiller tatt over bindet.

Den nye lederen omtalte serieåpningen som en «drittseier», og innrømmet etter kampen at omgivelsene påvirket han underveis i kampen.

LSK-kapteinen på vei til kamp mellom blokkene på Grorud. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Opprinnelig hadde LSK bedt om 2500 billetter til kampen mot Grorud, men det var før publikums-restriksjonene som følge av korona ble innført.

Dermed var det kun 200 tilskuere som omkranset den relativt kummerlige arenaen til det nyopprykkede OBOS-laget. Garderobeanlegget ligger i et brakkebygg, det er utendørs festivaltoaletter og gjennomgående uvante forhold for relativt gasjerte LSK-proffer.

Det førte til en slags dobbel omstilling for gjestenes spillere, som har vært vant til trykk og interesse av en helt annen verden enn det som møtte dem på Grorud fredag kveld.

- Jeg kjente faktisk på det underveis i kampen. Man tenker liksom ikke helt på at det er en tellende kamp innimellom, fordi det er så rolig og stille. Det er så andre omgivelser. Det siste vi sa før vi gikk utpå var at vi egentlig bare måtte være skjerpet i 90 minutter. Jeg synes vi gjorde det på en vanskelig bane mot et lag som var heltent, sier Lehne Olsen til Nettavisen.

Hovedtribunen var fylt opp med folk som holdt riktig avstand samtidig som de dekket seg for regnet med paraplyer. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Fornøyd Bakke

Også på trenerbenken er det nye koster for klubben som holder til på Åråsen. Geir Bakke har fått jobben med å føre LSK tilbake til det gjeveste selskap i norsk fotball, han var ikke mer en middels fornøyd med den første av tretti lange etapper.

- En ganske jevn kamp, men jeg synes vi slipper til Grorud altfor mange ganger slik at de kommer seg til farlige situasjoner. De forvalter det ikke godt nok. Vi er ikke skarpe nok selv, og er for rufsete i pasningsspillet. Allikevel kjemper vi oss til store sjanser, så vi vinner veldig fortjent, sier Bakke til Nettavisen.

Geir Bakke var fornøyd med tre poeng, men ikke så mye mer. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Også han innrømmet at han hadde tenkt på hvordan det egentlig kunne ha sett ut på Grorud, som kun ligger et kvarters kjøretur fra Lillestrøm.

- Det er den samme følelsen spillerne har når de går ut og spiller denne kampen som om det skulle vært en seriekamp med tilskuere, men det er klart det kunne ha blitt et vanvittig liv her i dag. Det blir en annen ramme. Sånn er det og sånn blir det, det må vi håndtere, fortsetter Bakke.

På motsatt trenerbenk stod en mindre fornøyd Grorud-trener etter kampen. Eirik Kjønø har ført bydelsklubben til det nest øverste nivået med minimale ressurser.

Fredag var de spillemessig fullt på høyde med et lag som spilte to divisjoner over dem i fjor.

- Det er surt. Jeg kjenner på at jeg var veldig skuffet da dommeren blåste av kampen. Vi skapte et kampbilde der vi hadde muligheter. Alt gikk egentlig etter planen og jeg er fornøyd med det som leveres. Vi tok gradvis over spillet og jeg synes vi spiller fantastisk fotball i andre omgang. Vi manglet den ene scoringen, men istedenfor kontret de inn sitt mål, sier Kjønø til Nettavisen.

Eirik Kjønø er Groruds unge hovedtrener. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Lehne Olsen på sin side var glad for for de tre poengene som ingen kan ta fra LSK.

- Det er lenge siden vi har vunnet en fotballkamp som teller, det er vel snart ett år (25.august 2019) siden vi slo Haugesund borte. Det smakte godt. Selv om det var en drittseier, så smaker de like godt.

- Jeg kaller det det. En drittseier, og det var rett og slett deilig, avslutter kapteinen til Nettavisen før lagbussen satte kursen tilbake til Romerike.