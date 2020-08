Lei skadesmell for tidligere Elverum-profil

Sebastian Henneberg forlot seiersvante Elverum og norsk håndball etter forrige håndballsesong. Debuten for Aalborg endte ille.

I den første offisielle kampen for sin nye klubb røk den danske bakspilleren korsbåndet.

Henneberg fikk en vridning i kneet i torsdagens cupkamp mot Ajax, og røntgenundersøkelsen i etterkant ga et nedslående resultat for den tidligere eliteserieprofilen.

Aalborg bekrefter lørdag korsbåndskaden på sine nettsider.

– Det er en forferdelig nyhet, og det er nesten ikke til å bære. Som følge av en mindre ankeloperasjon forut for denne sesongen har han kjempet for å komme i gang, og han har vært nær sitt vanlige nivå, sier direktør Jan Larsen.

Alt tyder på at sesongen er over nærmest før den har kommet i gang for Henneberg.

