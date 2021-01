Leicester med sterk borteseier over Newcastle

James Maddison og Youri Tielemans sørget for at Leicester vant 2-1 over Newcastle og er å regne i kampen om Premier League-tittelen.

Første omgang var preget av stillingskrig og to lag som slet med å bryte hverandre ned. Newcastle sto høyt for å hindre de blåkledde i å trille ball, noe som resulterte i svært få sjanser. Etter 12 minutter sendte James Maddison en nydelig stikker gjennom til Jamie Vardy, som tok imot ballen, rundet keeper og fikk nettmaskene til å riste. Men Leicesters superspiss var litt for ivrig og lå i offside da pasningen ble spilt. I annen omgang var imidlertid mannskapet til Brendan Rodgers mer påskrudd og fant endelig veien gjennom den hvite og svarte muren. Ti minutter etter avspark fintet Vardy seg inn i Newcastle-boksen og sendte ballen 45 grader til Maddison. 25-åringen klinket ballen kontant i mål. Snaue 20 minutter senere fant Marc Albrighton lagkamerat Youri Tielemans, som doblet ledelsen for gjestene. Da det så ut til å være grei skuring for Leicester, våknet Newcastle-innbytter Andy Carroll. Veteranen plukket opp nedfallsfrukten og dundret inn reduseringen. Leicester klarte å holde unna i sluttminuttene, og klatret dermed til 3.-plass i Premier League. (©NTB) Reklame Nå kan du få gratis strøm til mars Fotball

