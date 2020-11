Leicester puster Liverpool i nakken etter Vardy-fest

Jamie Vardy var involvert i tre av fire scoringer da Leicester slo Leeds 4-1 og klatret opp i ryggen på serieleder Liverpool i Premier League mandag.

Vardy noterte seg for én scoring og to målgivende pasninger i det som var Leicesters femte ligaseier for sesongen. Youri Tielemans scoret to ganger.

Dermed er mannskapet til Brendan Rodgers nå tabelltoer i Premier League. Kun ett poeng skiller opp til regjerende mester Liverpool på toppen.

Leeds kom på sin side ned på jorda etter den sterke 3-0-seieren over Aston Villa i forrige serierunde. 12.-plass er tabellfasiten etter sju serieomganger.

(©NTB)