Leicester utspilte Arsenal, klatret til annenplass på tabellen

Jamie Vardy og James Maddison scoret målene da Leicester slo Arsenal 2-0 i Premier League lørdag.

Leicester presset Arsenal i samtlige 90 minutter og sørget for at Arsenals hardt pressede trener, Unai Emery, fikk mer å tenke på. Spanjolen lever farlig som sjef for London-klubben etter en rekke svake resultater denne sesongen, og får neppe fred etter lørdagens forestilling.

I øsende regnvær tok mannskapet til Brendan Rodgers grep om kampen fra første minutt og utspilte gjestene store deler av kampen. Gang på gang spilte de seg fram til farlige sjanser, men i første omgang manglet Leicester de nødvendige centimeterne for å ta ledelsen.

Kanskje burde Leicester hatt straffe da det så ut som Arsenals Mattéo Guendouzi rev ned Çaglar Söyüncü i feltet. Den manøveren mente VAR var helt OK, og spillet gikk videre.

Arsenal virket farlige de få gangene de kom seg framover, men totalt sett var Leicester flere hakk bedre enn gjestene, og vant fortjent mot et Arsenal-lag som sliter.

Vardys niende mot Arsenal

At Arsenal skulle få det tungt i Leicester kom ikke som noen overraskelse. London-laget hadde kun holdt nullen i to av de siste 24 bortekampene. Lørdag ble den rekken forlenget til 25.

Arsenal var heldige som slapp unna med kun to baklengs. Fem minutter ut i annen omgang banket Wilfred Ndidi ballen i tverrliggeren.

Etter 68 minutter måtte et hardt kjempende London-forsvar gi tapt. Etter flott angrepsspill sendte Youri Tielemans ballen til Jamie Vardy, som scoret kampens første mål.

Det var ifølge Opta Vardys niende Premier League-mål mot Arsenal. Kun Wayne Rooney (12), Harry Kane (10) og Robbie Fowler (10) har flere mot «The Gunners».

Med strak vrist doblet James Maddison ledelsen da kvarteret gjensto av kampen.

Krabbet opp til 2.-plass

Premier League-vinnerne fra 2015/16 sto bokført åtte seire på sine siste elleve hjemmekamper, inkludert de fire siste, før lørdagens nedsabling av Arsenal.

Da dommeren blåste av kampen hadde Leicester vist at de mener alvor denne sesongen. Før søndagens kamp mellom Liverpool og Manchester City ligger Leicester på andreplass på tabellen.

Arsenal på sin side ligger på 6.-plass, og det skiller åtte poeng opp til Manchester City på 4.-plass.

Neste runde tar Leicester turen til Brighton, mens Arsenal tar imot Southampton i London.

